Ischia, altra proroghina per i dirigenti

Il sindaco di Ischia ha firmato il suo decreto numero 37. Siamo a dicembre e il numero 37 di deve far capire quanto abbia lavorato, poco, il nostro Enzo Ferrandino anche se il problema non è la quanità che manca, ma anche la qualità che manca! Il sindaco ha prorogato gli incarichi ai dirigenti del comune solo per altri 3 mesi. Fino al 31 marzo l’asset del comune di Ischia viene confermato.

Tre mesi per attendere l’esito delle mobilità e i possibili cambi di squadra. Una proroghetta che, oltre alle valutazioni politiche, ci lascia la fotografia del nostro comune. Un comune a corta scadenza.

Continuare con incarichi di tre mesi in tre mesi è la prova che l’amministrazione di Ischia procede a tentoni, non ha prospettiva e, soprattutto, non ha nulla in cantiere per poter alzare lo sguardo e guardare lontano. Perché prorogare solo di 3 mesi? Enzo ha paura che i dirigenti possano perdere mordente nella loro azione e sapendo di scadere sono più produttivi? Ma per piacere, non fateci ridere la peggiore macchina amministrativa dell’isola è proprio quella di Ischia. Una coacervo di interessi e veti che ci condanna, giorno dopo giorno, a vivere il disastro annunciato e a rimpiangere il tempi passati. Purtroppo.