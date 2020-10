Ischia-Albanova verso il rinvio

Quasi sicuramente sarà una domenica senza calcio isolano. Dopo il rinvio di Maddalonese-Barano e Real Forio-Mondragone, oggi arriverà anche la comunicazione del rinvio di Albanova-Ischia. Nella serata odierna, l’Asl ha trasmesso alla società gialloblù una comunicazione con la quale viene disposto l’obbligo di isolamento fiduciario per alcuni calciatori (si parla di cinque atleti) per avvenuti contatti con un soggetto già risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi. Potrebbe trattarsi di un tesserato del Barano ma la privacy in questo caso non consente di averne la certezza. Tutti i tesserati della rosa e dello staff gialloblù nel primo pomeriggio di domani saranno sottoposti a test molecolare.