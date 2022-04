Gaetano Di Meglio | Con non poco stupore e senza meraviglia ho letto e ascoltato le parole di Piero Pietro Monti o come si chiama lui. Un consigliere comunale eletto con una messe di voti a Lacco Ameno ed è la plastica dimostrazione che uno dei più grandi guai della nostra Italia è stata “Mani Pulite”.

Lasciare la prima repubblica e buttare sia la corruzione sia i partiti è stato un errore enorme che si portano sulla coscienza quelli della generazione prima di me. I miei coetanei sono complici di quelli che hanno votato cinquestelle e che hanno affidato la nostra nazione a personaggi inutili come quelli che vediamo agitarsi in Parlamento. Nonostante la sintesi, forse troppo ridotta, degli ultimi 30 anni arriviamo a Lacco Ameno e a Giacomo Pascale.

In verità, se non si votasse a Ischia e a Barano tra poco più di un mese, in verità, avrei fatto finta di niente, ma credo che il “letto bagnato” di Giacomo Pascale sia una buona proiezione con quello che potrebbe accadere a Ischia. A Barano, la storia è più stretta. Dionigi Gaudioso è prima repubblica al 100%. Maria Grazia Di Scala, dall’altro lato, non deve dare dimostrazione.

A Ischia, invece, il problema potrebbe nascere perché 3 o 4 consiglieri di minoranza pure ci saranno, soprattutto se Gino Di Meglio raccoglierà la sfida di candidarsi a sindaco con una coalizione (ancorché minimale) contro Enzo Ferrandino. Una piccola coalizione che riesca a raccogliere sia il malcontento diffuso nel comune di Ischia, sia la voglia di alternativa e democrazia che fa sempre bene.

Ma torniamo, ancora per un attimo a Lacco Ameno.

Qual è il problema di gente come Pietro Monti? E’ quello di avere sconosciuti, senza capacità, impresentabili (e on per il carico penale) che si trovano a fare i conti con tante preferenze. Un po’ come la falsa corazza con cui Serse illuse Efialte.

E capita che dopo due anni, perché Giacomo Pascale non gli ha dato quel po’ di tozzabancone (tranne un po’ cimitero), che il paese si trovi a fare i conti con il letto bagnato perché il bambino ha fatto la pipì a letto.

Dicevo, ho letto i suggerimenti di Carmine Monti e degli altri personaggi che si agitano ai piedi di Domenico De Siano proclamati da Monti. Quel Monti che ha lasciato la “libertà, libertà” gridata durante il voto e che ora ha scelto di vivere sotto il despota del Reginella e del San Montano (e, solo per chiudere una parantesi elettorale, è giusto ricordare la “performance” di Daniela all’esterno della scuola. Ecco, vai Pietro, accomodati per primo). Tra le scemenze che gli hanno suggerito, Piero si indigna dell’accordo con Pollena Trocchia sul PNRR, cita il patto di Mimmo Barra sui contributi europei e dimostra di non aver capito niente e di non conoscere nulla. Gli hanno confezionato la pappardella da raccontare e lo hanno mandato a dire scemità in libertà contro Giacomo. Lui voleva fare l’assessore perché aveva avuto tanti voti. Giacomo lo aveva valutato per le sue capacità e gli ha detto no. Davvero vogliamo dirci che Giacomo ha sbagliato?

Certo, se Giacinto Calise e Zavota fanno gli assessori, ovviamente, Pietro poteva ricoprire qualsiasi ruolo. Se Dante De Luise fa il presidente del consiglio comunale, Pietrone può prendere il posto di Papa Francesco, ma non è questo il problema. La verità, amara, è che da questo legno devono uscire i pastori.

Ora torniamo alla realtà delle cose, anche perché Monti ha avuto anche troppa attenzione per quello che conta politicamente e, pensando alla formazione delle liste e alla qualità degli amministratori, giriamoci verso Ischia dove il 12 luglio si apriranno i seggi per scegliere i nuovi consiglieri comunali.

Contro la maggioranza di Enzo Ferrandino (che ha solo il problema di equilibrare le liste) dall’altro lato, ovvero all’opposizione, l’unica novità è il giro di ascolto di Gino Di Meglio.

L’avvocato ed ex consigliere comunale, infatti, ha avviato un giro di consultazioni tra maggiorenti, grandi elettori ed oppositori di questa maggioranza, al fine di capire quali possibilità ci sono per creare una coalizione che si presenti al popolo ischitano e inizi a raccontare una storia diversa.

Una candidatura che dovrebbe raccogliere almeno due liste a supporto per una mission impossibile contro un sistema che continua a macinare a clientela, promozioni e accordi.

La candidatura di Gino, o meglio, anche la sua conferma (che ad oggi è solo legata a sensazioni), potrebbe essere un momento importante per Ischia. Significa rompere il silenzio di un paese che sembra arreso al suo destino. Una sorta di zombificazione dei cervelli e delle forze attive del paese.

Certo, questi cervelli e queste forze attive devono prima passare attraverso un maglio molto stretto ma, almeno, esiste qualcosa su cui lavorare. Sapendo bene che ci potranno essere altri Piero Monti. Ovvero signor nessuno (politicamente parlando) che poi ti lasciano il letto bagnato.