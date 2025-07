Ischia: al via nuovi interventi per l’accessibilità delle spiagge ai disabili

Nuovo passo avanti del Comune di Ischia per una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Con la determinazione n. 1615 del 4 luglio 2025, a firma della responsabile del Servizio 4, dott.ssa Irene Orsino, l’amministrazione comunale ha approvato l’affidamento diretto per la realizzazione di camminamenti accessibili nelle aree demaniali balneari.

Grazie al finanziamento di 117.503,92 euro erogato dalla Regione Campania nell’ambito del Fondo Sociale Regionale 2020, destinato al Piano Sociale di Zona triennio 2019-2021 – II annualità, l’Ambito N13 (che comprende i Comuni di Ischia e Procida) potrà attuare una serie di interventi mirati a favorire l’accesso al mare delle persone con disabilità.

Nel dettaglio, il Comune ha affidato alla ditta GIMAVER S.N.C. di Mario e Giuseppe Verde, con sede in via Michele Mazzella, il trasporto e la posa in opera di lastre in cemento armato (100x50x5 cm) per la realizzazione di percorsi che facilitino l’accesso alla battigia. L’intervento, del valore complessivo di 4.514,00 euro IVA inclusa, sarà finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche presenti sulle spiagge comunali.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di inclusione, che prevede anche l’installazione di ausili speciali, come sedie da mare, passerelle, docce accessibili e pavimentazione tattile, per garantire la fruibilità del litorale da parte di tutti.

«È un segnale importante – ha dichiarato un portavoce comunale – per una città che vuole davvero essere a misura di persona, senza lasciare indietro nessuno, soprattutto nei momenti di svago e relax come quelli che offre il nostro meraviglioso mare».

L’intervento sarà operativo già durante la stagione estiva in corso, restituendo a cittadini e turisti con disabilità il diritto fondamentale alla piena fruizione degli spazi pubblici e naturali.