Ischia, al via la ristrutturazione dello stadio Rispoli: 11 imprese in gara

Il Comune di Ischia compie un passo avanti verso la riqualificazione dello stadio Rispoli. Sono ben undici le imprese che hanno presentato la loro offerta per aggiudicarsi i lavori di ristrutturazione del campo sportivo, un intervento atteso da tempo dalla comunità locale. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un finanziamento di circa 800.000 euro, l’impianto subirà un’importante trasformazione. Tra le principali novità, spicca la realizzazione di un nuovo campo da gioco in erba sintetica, che sostituirà il manto esistente ormai logoro e non più adeguato alle esigenze degli atleti.

Oltre alla riqualificazione del terreno di gioco, il progetto prevede il restauro del secondo blocco spogliatoi, la realizzazione di un cappotto termico per migliorare l’efficienza energetica della struttura e l’installazione di un impianto fotovoltaico. Sarà inoltre eseguito un intervento di messa in sicurezza e risanamento statico del muro di cinta dello stadio.

“Lo stadio Rispoli – ha detto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino – è un punto di riferimento per tanti giovani che si avvicinano al mondo del calcio. È fondamentale offrire loro strutture moderne e spazi sicuri”. Nei prossimi dieci giorni, gli uffici comunali esamineranno le offerte presentate per selezionare l’impresa che si occuperà dell’esecuzione dei lavori. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, i cantieri apriranno al termine della stagione agonistica, per evitare disagi alle attività sportive in corso. “Siamo ansiosi di dare nuova vita a questo impianto e di vedere crescere, perché no, future stelle del calcio!”, ha aggiunto Ferrandino, sottolineando la centralità dell’intervento per lo sport locale.