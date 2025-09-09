Ischia, al via i concorsi EVI: prime prove per gli operai

Undici candidati per sei posti a tempo indeterminato hanno inaugurato la tornata di selezioni. In ottobre toccherà agli “Addetti operazioni clientela”, con quasi duecento aspiranti

È iniziata questa mattina, lunedì 9 settembre, la lunga tornata di selezioni indette dall’EVI spa, la società che gestisce il servizio idrico e fognario sull’isola d’Ischia. Il primo concorso a prendere il via è stato quello per la figura di “Operaio comune”, con undici candidati presentatisi all’impianto di depurazione di S. Pietro, dove si è svolta la prova teorico-pratica sotto la supervisione della commissione presieduta dal professor ingegnere Giovanni Perillo e composta dal dottor Pasquale Manzo e dalla dottoressa Claudia Sacco. In palio ci sono sei contratti a tempo pieno e indeterminato.

Gli iscritti complessivi per questa posizione sono ottanta: i restanti sessanta aspiranti operai verranno convocati nei prossimi giorni, in due turni da trenta partecipanti ciascuno.

Il calendario dei concorsi EVI, pubblicato e aggiornato sul sito aziendale, proseguirà nelle settimane successive con altri profili. Nel mese di ottobre sarà la volta degli “Addetti operazioni clientela”: i posti disponibili sono sei, anche in questo caso a tempo pieno e indeterminato, con ben 196 candidati iscritti. Le prove si terranno nella sede della “Centrale regionale ex Casmez”, nota anche come “Casa Cantoniera”, all’incrocio tra via Quercia e via Nuova dei Conti. La selezione sarà articolata in sette giornate, ciascuna con due sessioni da 28 candidati.

Sempre alla ex Casmez, già entro settembre, si terranno le prove per due posti di “Assistente tecnico impianti”, con undici aspiranti in gara, e per un posto di “Responsabile progettazione e direzione lavori”, a cui hanno presentato domanda otto professionisti. Nella stessa sede e nello stesso mese, per il ruolo di “Tecnico esperto direzione lavori” sono previsti tre candidati per un solo posto disponibile.

Infine, a ottobre, verranno selezionati due “Addetti assistenza lavori”, con quindici iscritti pronti a contendersi l’assunzione a tempo parziale e indeterminato.

Con questa tornata concorsuale, l’EVI si prepara a rafforzare il proprio organico in più settori operativi e gestionali, in un momento in cui l’azienda è chiamata a garantire servizi sempre più efficienti e continui alla popolazione isolana.