Ischia al test Acerrana, oggi “derby” al Calise

Dare continuità ai risultati perché “non abbiamo fatto nulla”, è il messaggio lanciato da Simone Corino a poche ore dal match. L’Ischia Calcio rientra sull’isola e ha un solo obiettivo: far registrare un’altra vittoria per uscire definitivamente dalla crisi di metà novembre e proseguire la corsa verso il traguardo salvezza. Mancano tre partite alla fine del girone d’andata e i gialloblu vogliono conquistare quanti più punti possibili per arrivare alla sosta con una classifica migliore.

Archiviati i successi contro Gravina e Costa d’Amalfi, che hanno invertito il trend delle settimane precedenti, gli isolani cercano il tris in un nuovo derby: allo Stadio Calise di Forio approda l’Acerrana, formazione che si ritrova con due lunghezze di svantaggio e alla ricerca di un sussulto ulteriore dopo il 2-1 rifilato al Manfredonia. Corino vuole che il suo gruppo non sbagli atteggiamento e spirito, in palio ci sono tre punti importanti contro una diretta concorrente: “Affrontiamo una squadra tosta, con giocatori di valore. Dobbiamo farci trovare pronti e cercare di proseguire sul percorso che abbiamo intrapreso. L’avversario ha grandissima intensità e ritmo, ci sono giocatori di gamba in attacco. Se ci presentiamo con l’atteggiamento diverso rispetto alle ultime due partite, diamo soltanto dei vantaggi agli altri. Dobbiamo farci trovare al pari con loro sotto l’aspetto dell’intensità e della corsa. Poi dobbiamo essere bravi a fare qualcosa in più per portare la partita a casa”.

L’avversaria

L’Acerrana, neopromossa in Serie D a margine della strepitosa stagione scorsa in Eccellenza, è stata protagonista di un cammino altalenante finora. Il Toro si sta abituando al palcoscenico nazionale e l’inserimento nel girone pugliese non ha aiutato. Tuttavia, la compagine allenata da Giovanni Sannazzaro ha espresso ottime qualità nel corso del campionato e l’obiettivo salvezza è alla portata.

Il team granata ha collezionato 16 punti in classifica per un bilancio di quattro vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. In trasferta ha vinto in due occasioni, contro Brindisi e Francavilla, totalizzando sette punti lontano dall’Arcoleo (si aggiunge infatti anche lo 0-0 strappato sul campo dell’Ugento, ndr). Nelle scorse ore l’Acerrana ha comunicato la risoluzione del contratto con Gennaro De Simone e la cessione in prestito di Gennaro Barillari. In entrata invece c’è stato l’innesto del centrocampista Eduardo Esposito, classe 2003 proveniente dal Terracina. 16 gol fatti (due in meno dell’Ischia, ndr) e 22 reti subite (come gli isolani, ndr) sono le statistiche dei granata. Sarà il secondo incrocio stagionale tra le due squadre che si sono affrontate nel turno di Coppa Italia ad inizio settembre. Allo Stadio Iorio di Casalnuovo, gli uomini di Sannazzaro passarono in vantaggio con Ndiaye. Battista e Trofa completarono la rimonta in favore dei gialloblu e consegnarono a Buonocore l’accesso alla fase successiva della competizione. Dunque si rinnova il confronto tra le due realtà campane.

I convocati

Il gruppo al centro del villaggio. È questa la mossa di mister Corino in vista del derby salvezza con l’Acerrana. “Tutti convocati”, è l’annuncio della società alla vigilia della partita, in programma questo pomeriggio al Calise. Non sarà disponibile Giovanni Mattera che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro il Costa d’Amalfi. Pastore ancora ai box, da valutare invece Florio.

A centrocampo il tecnico deve fare i conti con le condizioni di Giacomarro e Maiorano, rientra invece l’ex Padulano che sarà agli ordini dello staff e punta alla maglia da titolare. Potrebbe essere riconfermato il tridente, Talamo guiderà l’attacco. Proseguono i ballottaggi a metà campo, in difesa si va verso la scelta della continuità con Chiariello e Giuseppe Mattera davanti a Gemito. A dirigere l’incontro sarà Daniele Chindamo della sezione di Como, coadiuvato da Manfredi Canale di Palermo e da Giovanni Battista Citarda di Palermo.

La gara

Domenica 8 Dicembre 2024 – ore 14.30

Stadio “F. Calise” – Forio

La terna arbitrale

Daniele Chindamo, Como;

Manfredi Canale, Palermo;

Giovanni Battista Citarda, Palermo