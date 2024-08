Ischia, al “Piano & Jazz” serata tributo alla leggenda John Coltrane

Un omaggio al leggendario John Coltrane, tra i più grandi sassofonisti della storia del jazz, tra i capisaldi del genere negli anni ‘60. Così a Ischia la terza ed ultima serata di “Piano & Jazz”, la kermesse organizzata dall’Ischia International Jazz Academy all’auditorium Leonardo Carriero con la consulenza di Carlo Pagnotta, fondatore di Umbria Jazz. Appuntamento venerdì 30 agosto, con inizio alle 22.00 su un palco rivisitato dal grande Bruno Garofalo, sul quale si esibiranno, insieme, l’Antonio Faraò Quartet con il sassofonista e clarinettista di Chicago Chico Freeman. La partnership tra il sassofonista (e clarinettista) di Chicago ed il pianista romano Faraò non è nuova: già nel 2015 Faraò partecipò ad un disco di Freeman.

Freeman, figlio d’arte (il padre, Von, era uno stimato musicista di area post bop) è considerato uno dei jazzmen contemporanei più importanti, tra i fondatori di due super band, The Roots e The Leaders, associato ai famosi The Young Lions. Antonio Faraò è uno dei pianisti italiani più conosciuti e stimati all’estero. “One of Europe’s most respected young players”, scrisse di lui JazzTimes. Faraò ha suonato in tutto il mondo, collaborando con personalità di spicco del mondo del jazz come Lee Konitz, Steve Grossman, Jimmy Owens, Charles Tolliver, Jack DeJohnette, Chris Potter, Miroslav Vitous, Joe Lovano. Sul palco dell’auditorium Carriero saliranno, con lui, Mauro Negri (sax), Marco Ricci (contrabasso) e Gene Calderazzo (batteria).

E intanto non si spegne l’eco per il successo della seconda serata della rassegna,con Julian Olivier Mazzariello e Fabrizio Bosso che hanno ripercorso le diverse traiettorie musicali del leggendario Pino Daniele, restiturendo un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntato soprattutto sulla musica. Non è stata, la loro, una semplice rilettura, dunque, ma la capacità di attribuire colori nuovi e autentici a una musica già grande, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo. “Ancora una volta con Piano & Jazz abbiamo inteso inserirci nel filone delle iniziative di qualità dell’isola d’Ischia, intercettando un turismo sempre più attento all’eccellenza. – spiega Giancarlo Carriero, che presiede l’Ischia International Jazz Academy – Si tratta di un filone che punta su arte, cinema, musica e cultura in senso lato, promuovendo la bellezza dell’isola attraverso eventi di spessore, proprio come Piano & Lazz, ma anche Ischia Global Fest, Premio Internazionale Ischia di Giornalismo e Torri in Festa, Torri in Luce”.



La biglietteria di Piano&Jazz è attiva presso l’Auditorium Leonardo Carriero, tutti i giorni, a partire dal 24 agosto dalle 10 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30 (Info 335 8110629 – 081 994322). Sono attivi servizi di prevendita anche al Negombo (081986152), presso Rustica Domus (081 992100), alla libreria Imagaenaria 081985632) e attraverso Ticketonline (www.azzurroservice.net).