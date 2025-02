Ischia al Festival della Canzone Italiana a CasaSanremo con l’Ischia Film Festival

Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana, si conferma anche quest’anno un punto di riferimento per il mondo della Cultura, dello Spettacolo, della Musica e del Giornalismo.

Organizzata dal Consorzio Gruppo Eventi, la prestigiosa location accoglie Autorità, addetti ai lavori, ospiti illustri e appassionati del settore, offrendo eventi e appuntamenti di grande rilevanza. Casa Sanremo non è solo un luogo di incontro, ma un vero e proprio palcoscenico che valorizza le eccellenze italiane durante tutto l’anno.

Tra le sue iniziative di punta, spicca il Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers, che si distingue per il livello elevato dei suoi format. Tra questi, si annoverano “La Vetrina”, il “Concorso Letterario” e “Eccellenze Italiane”.

Inoltre, Casa Sanremo Writers promuove progetti speciali in collaborazione con festival e premi nazionali, scuole e accademie, associazioni di volontariato e persino istituti carcerari.

Da un anno, vanta anche una prestigiosa partnership con la RAI, che ne amplifica ulteriormente il valore e la visibilità. L’edizione 2025 di Casa Sanremo ha introdotto numerose novità, tra cui uno spazio dedicato alle “Eccellenze Italiane”, protagoniste di un racconto esclusivo sul segreto del loro successo.

In questo contesto di prestigio, Michelangelo Messina, fondatore e direttore artistico dell’Ischia Film Festival, è stato ospite di una diretta online condotta dalla giornalista Viridiana Salerno. Durante l’intervista, Messina ha ripercorso la storia e le peculiarità del festival ischitano, soffermandosi sul fenomeno del Cineturismo, termine da lui coniato nel 2003 per promuovere il “Movie Induced Tourism” in Europa.

A coronamento del suo contributo al settore, a Michelangelo Messina è stato conferito il Premio Speciale di Casa Sanremo Writers, con la seguente motivazione: “Casa Sanremo Library del Salotto Culturale di Casa Sanremo premia l’Ischia Film Festival, un festival che da 23 anni incanta il pubblico, ospitato in una delle location più suggestive del mondo, il Castello Aragonese di Ischia. Attraverso la valorizzazione delle ambientazioni cinematografiche, il festival ha contribuito alla diffusione in Europa del concetto di Cineturismo”.

A suggellare il riconoscimento, è stato proiettato un promo di tre minuti, che ha offerto un assaggio delle atmosfere uniche del festival e dei suoi prestigiosi ospiti. Un’ulteriore occasione di visibilità per Ischia, che si conferma ancora una volta una vetrina d’eccezione nel panorama culturale e cinematografico internazionale.