Ischia agita le acque tra il Lazio e la Campania: ipotesi CAI sulle vie del mare

IDA TROFA | Acque in movimento nel golfo di Napoli ed anche oltre. Stando a Radio Banchina c’è fermento e una certa curiosità per la possibile nascita di un nuovo, ma non troppo, soggetto armatoriale. Secondo alcune indiscrezioni starebbe per

nascere un nuovo soggetto armatoriale frutto della “fusione-sodalizio“ che diremmo piuttosto una rinnovata unione di intenti tra i gruppi Medmar e Lauro . Per ora si tratta solo di indiscrezioni sul possibile accordo tra le imprese dell’Armatore D’Abundo-Buono e del Senatore Lauro, un accordo in effetti mai scioltosi per plasmare questa ultima creatura. Il neonato dovrebbe prendere il nome di CAI, Consorzio Armatori Ischitani

Obiettivo, non dichiarato, avere un gruppo maggioritario rispetto alla condivisone attuale con l’armatore ginevrino Gianluigi Aponte e la sua Snav sulle rotte campane e laziali. Con Snav proprio Medmar e Lauro si spartiscono infatti le quote di Caremar in Campania e Laziomar nel Lazio.

Va sottolineato che si tratterebbe di una operazioni finissima, qualora confermata, che oggettivamente metterebbe in minoranza, soprattutto rispetto al numero di linee detenute da Snav attualmente, il gruppo Aponte. Non solo, l’entrata nella operazione CAI di Lauro metterebbe quest’ultimo nella posizione di occuparsi nuovamente anche di trasporto merci e veicoli, fin’ora ad appannaggio di Medmar soprattutto e parzialmente della Caremar così come privatizzata nel 2014.

Un’opzione pesantissima che ha messo già in fibrillazione l’ambiente. L’Antitrust è già stato allertato su quella che pare potersi palesare come una vera rivoluzione copernicana nello shipping e trasporto marittimo in rappresentanza delle regioni Campania e Lazio.

Insomma l’agonia del trasporto marittimo prosegue almeno se si chiede conto ad un isolano della qualità del trasporto da e verso le isole (che siano laziali o campani), e principalmente se si considera che, consorzi o meno, i protagonisti sono sempre gli stessi. Esagerazioni? Forse no.

Laziomar pubblica è diventata di fatto privata nel 2014 con una flotta gestita dalla Compagnia Laziale di Navigazione, la società privata composta da SNAV, Medmar, Alilauro, Alilauro Grusom e Alicost (Contratto di servizio Laziomar), amministratore delegato Raffaele Aiello, che nel settembre 2012 si aggiudicò per dieci anni l’appalto bandito dalla Regione Lazio, 12,7 milioni di valore per i trasporti con le isole pontine grazie a un’offerta che presentava un ribasso di circa il 25% (poi tornati a 12,7 con delle corse aggiuntive), tra l’altro superando indenne nel dicembre 2013 il ricorso al Tar di Latina della concorrente Vetor.

Così portando a termine il percorso di privatizzazione avviato intorno al 2006. Una privatizzazione che a ben vedere, però, pare essere avvenuta in modo quanto meno imperfetto considerato in particolare che, attualmente, la Regione versa quasi 13 milioni di euro annui in contributi alla società di trasporti.

Stesso quadro in Campania quando nel 2009 la Caremar passa dalla gestione ministeriale a quella regionale e, poi, nel 2013, viene ceduta alla Snav-Rfim di Gianluigi Aponte. L’acquisizione è avvenuta per 6 milioni e un euro; la Regione si è impegnata a versare 10 milioni per nove anni; una cifra tutto sommato contenuta se si considera il fatto che con la Caremar pubblica sborsava 20 milioni all’anno.

La Commissione Europea, a suo tempo ha aperto anche un’indagine sui presunti aiuti di Stato alla Caremar. Gli attori sono gli stessi della cessione di Laziomar a privati. La notizia del possibile nuovo consorzio giunge in un momento molto particolare con l’affidamento di Caremar in scadenza e la prospettiva del nuovo bando in vista.