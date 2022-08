Ischia, aggressione all’alba fuori da Papaleo

Metti quattro ventenni tranquilli. Metti una chiorma di vacanzieri d’agosto scalmanati. Metti un posto solito per questi eventi e ti trovi a fare i conti con l’ennesima, ingiustificata, aggressione.

Questa mattina, verso le 6, all’esterno di “Papaleo” in via Francesco Sogliuzzo quattro ventenni ischitani sono stati aggrediti e picchiati, senza motivo, da una ciurma di giovanissimi vacanzieri agostani che, per chiudere la loro serata, hanno deciso di rendersi protagonisti di questo infame racconto.

In attesa che gli agenti del Commissariato di Ischia, dove è stata sporta denuncia, riescano ad individuare i responsabili, i giovani ischitani sono stati medicati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Rizzoli.

Chissà, forse è vero, dovremmo chiedere il presidio fisso delle forze dell’ordine in alcune zone, all night long. L’alternativa, altrimenti, sarebbe un’altra ma è meglio non considerarla.