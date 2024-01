Ischia, affidato il progetto per il campetto dello Spalatriello

Dopo un bel po’ di anni il Comune d’Ischia ha finalmente appaltato i servizi tecnici di progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori dell’intervento di “riqualificazione del campetto polisportivo in località Spalatriello”. Un progetto che all’epoca era stato finanziato per 600.000 euro dalla Città Metropolitana di Napoli con i fondi del Piano Strategico.

Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nel 2019, era stata affidata all’arch. Antonio Conte di Casamicciola la sola direzione dei lavori. Questo perché in realtà il Comune nel 2021 aveva affidato la progettazione definitiva esecutiva a tecnici in organico, ovvero l’arch. Aniello Ascanio e l’ing. Francesco Fermo. Ma da giugno 2022, a seguito di decreto sindacale, i due professionisti non risultavano più dipendenti comunali. Una “complicazione” che aveva comportato un ulteriore allungamento dei tempi. Anche perché il rup arch. Consiglia Baldino non aveva reperito altri tecnici disponibili nell’ambito dell’Utc.

Di qui la necessità di conferire incarico a professionista esterno, ovvero integrare quello già conferito all’arch. Antonio Conte. Stabilendo una parcella base per l’intero incarico di 44.777,61 euro.

Il contratto di affidamento è stato effettivamente stipulato solo alla fine di settembre scorso, mentre per tutti questi anni il campetto rimaneva in attesa dei lavori di riqualificazione.

Ora il responsabile del Servizio 1 del Comune dott. Raffaele Montuori, competente anche ai contratti, ha proceduto a pagare le spese di registrazione del contratto, nella misura di 245 euro.