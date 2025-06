Ischia, affidate le attività operative del centro antiviolenza

L’Ambito N 13 ha affidato le attività operative del centro antiviolenza “Nondasola” di Ischia. La Regione Campania ha destinato apposite risorse al potenziamento di queste strutture e per il Centro attivo dal 2016 presso il Polifunzionale in via Morgioni, ha assegnato 44.032,33 euro.

La responsabile del Servizio 4 e coordinatrice dell’Ambito N 13 dott.ssa Irene Orsini si è attivata per l’utilizzo della somma, ritenendo di destinare 4.375,49 euro per i ricoveri in casa rifugio di donne e/o figli.

In qualità di rup e con l’ausilio dell’istruttore amministrativo avv. Filomena Mattera che ha curato l’istruttoria, ha avviato la procedura per l’affidamento delle prestazioni da erogare presso il Centro per la durata di 62 settimane a partire dal 1 luglio prossimo. L’importo complessivo disponibile, Iva inclusa, ammonta a 39.656,84 euro. Si è proceduto mediante trattativa diretta sulla piattaforma TuttoGare per l’importo di 37.768,42 euro oltre Iva dopo l’approvazione del capitolato speciale d’appalto.

L’operatore interpellato è la “Socrate Società Cooperativa Sociale Onlus per Azioni Impresa Sociale Ets” di Benevento, la cui offerta, pervenuta entro il termine stabilito del 5 giugno, è stata giudicata corrispondente «a quanto indicato negli atti di gara e risulta congrua anche rispetto alle attività richieste». La cooperativa beneventana, rileva la Orsino, «possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria ed anche i requisiti di capacità tecnica professionale avendo eseguito contratti analoghi a quello in oggetto».

La coordinatrice dell’Ambito N 13 ha dunque formalizzato l’aggiudicazione definitiva per l’importo complessivo di 39.458,56 euro.