ISCHIA, ADDIO ECCELLENZA. PROMOSSI IN SERIE D!

Pino Taglialatela, Enrico Buonocore e Mario Lubrano hanno completato un’opera in cui nessuno avrebbe mai scommesso: la vittoria del campionato con una giornata d’anticipo. La grande costanza e la coerenza del suo condottiero, il poeta Enrico Buonocore, l’undici gialloblù è riuscito nell’impresa della promozione. Una vittoria che ha un gusto lungo e che fa bene a tutto l’ambiente.

Mentre il Real Forio lotta con forza per la sua salvezza, i gialloblu si godono la vittoria. Si godono la testa e la vetta. E con loro c’è la gioia di quella parte di isola (NON TUTTI, ATTENZIONE, NON TUTTI) che è felice in questa impresa. Un’impresa dovuta anche grazie agli sforzi di chi, purtroppo, viene accolto senza aver chiesto SCUSA e senza aver mostrato la cenere sulla “valigia” (ma la nostra disistima di Carlino è storica e immutata!).

Domenica prossima ci sarà la festa al Mazzella con la cornice di pubblico che merita la capolista. La capolista che ha vinto e che ha finalizzato anche il grande lavoro, silenzioso e un po’ distante, dell’ex presidente Emanuele D’Abundo che, invece, di rompere il giocattolo, lo ha lasciato – INTERO – nelle mani di Pino Taglialatela, Mario Lubrano ed Enrico Buonocore.

Ora tutti i professori locali, quelli che pensano al passato e a quello che facevano loro 40 anni fa e 40 società fa, ci diranno le loro ricette e le loro cure per fare la serie d. Statev zitt! Magari guardatevi il Napoli!

L’Ischia ha vinto 2.0 contro la Maddalonese in trasferta e senza diretta perchè la società ospitante così ha deciso e il Casoria, la seconda in classifica 5 punti con un giornata da giocare ha perso 3 a 0 contro il Savoia grazie alla tripletta di Angelo Scalzone. Un giocatore morto e sepolto e che l’Ischia di Buonocore ha rimesso in forma e in piedi nel girone d’andata.