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Ischia, accolto il ricorso di Lubrano. Inibizione ridotta a 2 mesi

Redazione Web
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Il giudice sportivo ha accolto il ricorso che puniva, esageratamente, Mario Lubrano, il direttore sportivo dell’Ischia Calcio per un anno in seguito alla proteste dopo la gara di Coppa Italia contro l’Acerrana. Il giudice, accogliendo il ricorso, ha ridotto l’inibizione di Lubrano fino al 31 dicembre 2022.

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