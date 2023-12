Ischia, acceso il mutuo con la Cassa DD.PP. per la rotatoria

Il responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici del Comune di Ischia arch. Consiglia Baldino ha dato esecuzione alla delibera di Giunta di ottobre scorse relativa alla realizzazione della rotatoria di “Sant’Anna.”.

Il progetto definitivo denominato “Intervento di miglioramento della sicurezza stradale dell’intersezione urbana a raso tra Via Michele Mazzella e Via Fondobosso e via Fasolara mediante la realizzazione di una rotatoria compatta” è stato redatto dallo stesso arch. Consiglia Baldino e approvato dalla Giunta appunto ad ottobre. L’importo complessivo ammonta a 481.070 euro, di cui 350.965 per i lavori soggetti a ribasso.

La rotatoria è prevista nel programma delle opere pubbliche 2023 -2025 e nel bilancio di previsione 2023-2025. Rup è l’arch. Carmine Prevenzano.

Per finanziare l’opera, il Comune si avvarrà in parte di un vecchio mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti relativo sempre a interventi per la viabilità e mai utilizzato, ma l’importo di 200.489 euro non è sufficiente e per questo la Giunta aveva dato mandato all’arch. Baldino di procedere alla contrazione di un nuovo mutuo dell’importo di 280.581 euro.

Il responsabile dei Lavori Pubblici ha ora proceduto all’adempimento, aderendo «allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso “fisso” ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificato ed integrata».

Superato anche questo passaggio per il finanziamento della rotatoria, l’Amministrazione comunale di Ischia può passare alle successive fasi per la realizzazione dell’intervento che sta particolarmente a cuore al sindaco Enzo Ferrandino, nell’ambito degli interventi finalizzati a migliorare la viabilità.