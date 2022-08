Ischia, a Enzo non bastano le “D”

Passi veloci verso la sistemazione della maggioranza. Ad Enzo Ferrandino non basta l’infornata formato famiglia di nuovi D in pianta organica tra concorsi e progressioni interne, per il servizio 5, se serve uno nuovo.

I peones della maggioranza, forse quelli che non hanno banchettato fino ad oggi e stanno vivendo l’estate come quegli studenti rimandati a settembre, hanno chiesto al sindaco di Ischia un ennesimo posto di lavoro per un anno.

E’ questo il massimo del consenso che fanno attirare.

Questa volta, però, per sembrare più belli, al Comune di Ischia hanno diramato un avviso pubblico per la selezione anche se, in verità, esiste una graduatoria che ha i “suoi” idonei che aspettano.

Nel frattempo, però, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assunzione di una figura professionale ex art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 nel servizio 5 a tempo pieno e determinato, per anni uno, cat. d – istruttore direttivo tecnico.

Tra 10 giorni sapremo il fortunato “vincitore”…