Ischia a caccia del primo sorriso: al Mazzella arriva il Valmontone imbattuto

Due punti in cinque partite, zero vittorie all’attivo e il riscatto che dovrà passare dal Mazzella. L’Ischia Calcio torna tra le mura amiche per affrontare il Valmontone nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie D, Girone G. Il cambio in panchina, da Alessio Martino a Simone Corino, non ha portato ancora grossi benefici e i gialloblù si ritrovano ai piedi della classifica dopo appena cinque gare. L’Ischia è infatti tra le quattro squadre che non hanno ancora vinto, insieme a Palmese, Atletico Lodigiani e Montespaccato.

Il bilancio casalingo degli isolani è impietoso: nei due match disputati davanti al proprio pubblico, Trofa e compagni si sono arresi agli avversari (Budoni e Real Monterotondo). I due pareggi ottenuti, che hanno permesso di muovere un po’ la classifica, sono arrivati in trasferta, a Tertenia contro la Costa Orientale Sarda e in terra capitolina nello scorso turno contro l’Atletico Lodigiani. Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati, magari centrando la prima vittoria di una stagione nata storta.

“Queste tre partite mi hanno dato un’ampia visione su tutti. E adesso domenica ci aspetta una partita importante con una squadra molto forte e un allenatore valido. Queste gare mi hanno dato una visione ampia: era necessario all’inizio della stagione per capire che tipo di uomini mettere in campo e che tipo di squadra dobbiamo essere”, ha spiegato mister Corino nel corso della conferenza stampa pre-gara.

Il prossimo avversario

Al Mazzella fa tappa un Valmontone in piena fiducia, attualmente impegnato nella parte alta della classifica e imbattuto in campionato. Sono nove i punti totalizzati finora, per un bottino importante: tre pareggi consecutivi all’inizio, poi due successi di fila che hanno dato slancio e grandissimo entusiasmo. Il blitz sul campo del Latte Dolce (terzo in graduatoria, ndr) e il 2-0 rifilato al Monastir (quinto, ndr) evidenziano l’ottimo lavoro svolto finora dalla formazione giallorossa.

Allenato da Luca Tiozzo, tecnico esperto e che conosce bene la categoria, il Valmontone ha costruito una squadra solida, con un’identità precisa e giocatori di spessore. “L’ho seguito anche l’anno scorso – ha dichiarato Corino – e già in Eccellenza aveva un gruppo di livello. Quest’anno ha mantenuto l’ossatura e aggiunto elementi di categoria superiore. Il tecnico lo conosciamo bene: è preparato, sa trasmettere idee chiare e ha dato un’impronta forte alla sua squadra”.

Il centrocampista Vittorio Favo ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita al Mazzella: “L’Ischia non è partita benissimo, ma bisognerà fare grande attenzione: quella è una piazza calda, ci sono diversi ragazzi del posto e quindi si tratta di un avversario con forte senso di appartenenza. Dovremo farci trovare pronti a battagliare. Noi dobbiamo farci meno domande possibili, ma dare il massimo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Alla fine del girone d’andata forse si capirà qualcosa di più, ma è un discorso che vale per tutti”.

Il messaggio di Corino

Corino tiene tutti sulla corda in vista della partita: “Noi stiamo preparando la nostra partita. Dobbiamo creare la nostra identità. Vedo piccoli passi avanti, ma bisogna essere bravi a capire i momenti. Rispetto alla sfida contro l’Atletico Lodigiani, probabilmente avremo meno possesso, meno padronanza del campo. Dovremo saper soffrire tutti insieme, perché non esistono solo le nostre giocate, ci sono anche gli avversari. E nei momenti di sofferenza dovremo resistere, tenere duro. Quando avremo palla, dovremo avere la lucidità per fare male”.

Le ultime

Diverse defezioni per Corino che deve fare a meno degli infortunati Trofa, Boiano e Arcamone. Mancherà anche Aijo che dovrà scontare la squalifica dopo il rosso rimediato nelle battute finali dell’incontro con l’Atletico Lodigiani. In difesa rientra Kaziewicz, ma il suo impiego dal primo minuto è da valutare. Con Chiariello potrebbe toccare a Desiato. A centrocampo Gille si candida per un posto dall’inizio. In attacco Bertomeu, finalmente in gol, vuole tornare nel roster dei titolari.

Il club isolano inoltre ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Mamadou Alfred Koné (nato il 31 ottobre 1998, Adjamé, Costa d’Avorio), con un curriculum ricco di esperienza in Serie D. Alto circa 1,78 m, destro naturale, Koné è un’ala destra che può agire anche da punta centrale o da ala sinistra. Cresciuto nel calcio italiano, ha vestito le maglie di Sassari Latte Dolce, Palmese, Gladiator, Legnano, Folgore Caratese e Olimpia Agnonese, collezionando oltre 200 presenze in Serie D.

Koné arriva all’Ischia con il desiderio di rilanciarsi, portando imprevedibilità, velocità e voglia di contribuire in zona gol. La società confida che il suo mix di esperienza e freschezza offensiva darà nuova linfa al reparto avanzato.

A dirigere Ischia-Valmontone sarà Leonardo Colombi della sezione di Livorno, coadiuvato da Gianluca D’Aniello di Molfetta e Giuseppe Dellaquila di Barletta.