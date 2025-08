Ischia, 32 candidati per l’incarico tecnico ex art. 110. Enzo alla ricerca di un funzionario per i progetti Pnrr

Contratto a tempo pieno e determinato per tre mesi prorogabili. Il colloquio con il sindaco fissato per il 4 agosto

E’ in dirittura d’arrivo la procedura per l’incarico tecnico a tempo pieno e determinato al Comune d’Ischia.

La delibera di Giunta dello scorso 15 aprile, approvando la “programmazione fabbisogno del Personale 2025/2027 e dotazione organica parte integrante del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 (PIAO)”, prevede anche l’utilizzo di personale a contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.110 co.1 del decreto legislativo 267/2000, inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Una esigenza legata in particolare alla necessità di dare corso alla realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr. Il Comune «è destinatario di specifici finanziamenti PNRR per la realizzazione di interventi complessi e ad alta intensità tecnica, per i quali l’attuale dotazione organica risulta insufficiente e spesso impegnata nelle attività connesse all’attuazione dei progetti PNRR (es. project management, rendicontazione, transizione digitale, innovazione tecnologica, edilizia pubblica, etc.)».

La responsabile del Servizio18 dott.ssa Angela Marino, competente alle risorse umane, ha indetto la procedura selettiva pubblica, non concorsuale, per il conferimento dell’incarico ex art. 110 a uno “specialista in attività tecniche (ingegnere/architetto)”.

Una procedura di natura esclusivamente selettiva, «volta alla verifica dei requisiti dei candidati partecipanti» in quanto la scelta «riveste, comunque, carattere fiduciario, pur non potendosi prescindere da un’attenta verifica dei requisiti posseduti sia in termini generali che specifici, in relazione alla posizione da ricoprire». Precisando «che al fine di procedere all’accertamento dei requisiti generali e specifici dei candidati occorrerà stilare un elenco di soggetti ritenuti “idonei” all’assunzione dell’incarico da sottoporre poi al sindaco per la relativa scelta».

L’avviso per la partecipazione alla procedura è stato pubblicato fino al 17 luglio e alla scadenza del termine di presentazione sono pervenute 32 domande.

Dopo che è stata effettuata l’istruttoria sul possesso dei requisiti previsti la dott.ssa Marino ha proceduto all’ammissione dei candidati e alla convocazione per il colloquio con il sindaco. Sono stati ammessi 26 candidati provvisti dei requisiti, più altri 6 con riserva, previa certificazione di possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/architetto.

Come sempre, per ragioni di riservatezza, l’elenco dei candidati ammessi viene pubblicato mediante il solo codice identificativo.

Con questo adempimento la responsabile del Servizio 18 ha dichiarato conclusa la fase istruttoria.

Il colloquio con il sindaco è fissato per lunedì 4 agosto alle ore 09.30. Dopodiché Enzo Ferrandino ufficializzerà l’individuazione con apposito decreto. La durata del contratto potrà essere prorogata oltre i tre mesi previsti, ma fino al limite dello scadere del mandato sindacale.