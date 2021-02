Ischia, 3.800 euro per “difendere” le contravvenzioni

- Advertisement -

Le contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, si sa, vengono sovente impugnate dinanzi al Giudice di Pace. E questo “costringe” i Comuni a conferire i relativi incarichi legali agli avvocati iscritti nella short list per difendersi, con conseguenti parcelle da pagare. Una spesa che va impegnata ad inizio di ogni nuovo anno ed è quanto ha fatto il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Boccanfuso anche per il 2021.

Nella determina si fa riferimento alla spesa media sostenuta nel triennio precedente, che ammontava a 5.906,26 euro. Con una tendenza decrescente, però, tanto che nel 2020 la spesa complessiva è stata di 2.645,46 euro. Ma probabilmente avranno influito anche il lockdown e le altre restrizioni, che hanno comportato minori spostamenti in auto.

Ad ogni modo il comandante ritiene di calcolare la spesa da impegnare per il 2021 in 3.806,40 euro. Calcolando evidentemente che peggio del 2020 (in termini di restrizioni) non potrà andare… Le attività così “finanziate” riguardano sia i giudizi innanzi al Giudice di Pace di Ischia che al Tribunale di Napoli Sezione Distaccata, comprendendo anche i ricorsi avverso le ordinanze ingiunzioni della Prefettura.

Una spesa che rientra tra quelle ritenute indispensabili per il funzionamento dell’Ente.