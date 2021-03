Ischia, 3.000 euro per il supporto informatico al Suap

Ci risiamo con il solito affidamento diretto del Comune d’Ischia. Stavolta si tratta del servizio di supporto tecnico informatico allo lo sportello telematico polifunzionale (SUAP). Un affidamento che avrà durata fino al termine dell’anno in corso.

Il responsabile dell’Ufficio Luigi De Angelis evidenzia la necessità di mantenersi al passo con le esigenze della digitalizzazione e che la normativa in materia per lo Sportello Unico Attività Produttive prevede l’obbligo «dotarsi di strutture ed idonei strumenti per la completa gestione degli iter procedurali ad esso connessi». Ricordando che il Suap «assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento».

Il Comune di Ischia in effetti è già dotato di sportello telematico polifunzionale della società “Maggioli”. L’affidamento dunque riguarda l’assistenza tecnica per l’utilizzo del software, al personale, ai cittadini e ai professionisti. Per tale compito la stessa ditta ha presentato un preventivo di 2.500 euro oltre Iva.

L’importo sotto soglia come al solito “giustifica” l’affidamento diretto. E dunque De Angelis ha accettato l’offerta affidando il servizio fino al 31 dicembre 2021. Per la spesa complessiva di 3.050 euro.