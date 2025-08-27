giovedì, Agosto 28, 2025
Ischia, 29enne arrestato: dovrà scontare oltre sei anni di carcere

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento della Procura di Napoli: l’uomo condannato per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione commessi tra il 2013 e il 2023

Dovrà scontare oltre sei anni di carcere il 29enne ischitano arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Ischia hanno infatti dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso giovedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Ufficio Esecuzioni Penali.

Secondo quanto disposto, l’uomo dovrà espiare una pena di 6 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Le condanne riguardano una lunga serie di reati commessi sull’isola nell’arco di un decennio, dal 2013 al 2023, che spaziano dalle violazioni contro la persona e contro il patrimonio fino a reati contro la pubblica amministrazione.

L’arresto rappresenta l’epilogo di una vicenda giudiziaria segnata da numerosi episodi delittuosi che avevano destato allarme nella comunità isolana e che ora hanno portato all’esecuzione definitiva della pena.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

