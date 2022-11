Ischia, 25mila euro per il Servizio Civile Universale

Il Comune d’Ischia si è attivato per la realizzazione dei progetti rientranti nel Servizio Civile Universale, istituito nel 2017. Un “ampliamento” del Servizio Civile Nazionale, la cui istituzione risale invece al 2001. Dopo le esperienze degli anni passati, l’Unec (Unione nazionale enti culturali), ha proposto al Comune d’Ischia «l’adesione ai nuovi programmi di intervento e relativi progetti per l’impiego, presso le proprie sedi, di operatori volontari per l’annualità 2023/2024, dietro la corresponsione di Euro 1.000, oltre Iva, in rapporto ad ogni volontario assegnato e di euro 600, oltre Iva, per l’ideazione, redazione e presentazione del progetto».

Così si legge nella determina adottata dalla responsabile dell’ufficio competente anche alle politiche giovanili, Mariarosa De Vanna. A settembre scorso con delibera di Giunta l’Amministrazione ha manifestato «l’intenzione di continuare a promuovere e favorire la realizzazione di progetti per l’utilizzo di operatori volontari, fino ad un massimo di 20, per l’annualità 2023/2024, nominando contestualmente anche gli Operatori locali di progetto (OLP)». Progetti a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Incaricando appunto la De Vanna di curare tutti i passaggi successivi, tra cui un impegno di spesa di 21.000 euro oltre Iva, «relativo alla realizzazione dell’iniziativa a favore dell’associazione Unec a presentazione del progetto del servizio civile». Si doveva quindi procedere ad affidare il servizio di progettazione e gestione, mediante affidamento diretto.

La scelta più logica, definita in determina «la soluzione più opportuna ed efficace – e indispensabile nello specifico caso» è stata quella di procedere ad un nuovo affidamento alla Associazione Unec, che già aveva fornito il medesimo servizio l’anno scorso. Tra le motivazioni rilevanti a favore di tale scelta, i risultati conseguiti in precedenza: «soddisfazione da parte degli utenti, esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti». Inoltre l’Unec «ha attivato l’Ufficio di Coordinamento per il Servizio Civile Universale, con il compito di coordinare l’attività degli operatori volontari presso gli enti aderenti, fornendo loro, con propri esperti, ogni più utile e tempestiva indicazione per il conseguimento delle finalità progettuali». Il tutto a prezzi competitivi. L’impegno di spesa sul bilancio 2023 ammonta a 25.620 euro complessivi.