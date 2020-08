Ischia: 23enne trovato in possesso di un coltello. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Baldassarre Cossa a Ischia due persone a bordo di un’autovettura.

I poliziotti hanno rinvenuto indosso al passeggero, un 23enne napoletano, un coltello a scatto con una lama della lunghezza di 6 cm e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ampi i controlli anche nelle are della cosiddetta “Movida” dove, con azioni mirate e puntuali, gli uomini e le donne del Commissariato di Ischia, guidato dal ViceQuestore Ferrara, hanno effettuato non poche verifiche. Dai controlli sono emerse alcune irregolarità e sono scattate le sanzioni per il locale “Valentino” nel cuore del comune di Ischia.