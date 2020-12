Ischia 2022, o prima: non solo numeri | #4WD

Da qualche giorno noto varie persone, in contesti diversi, esprimersi sulle elezioni amministrative al Comune di Ischia del 2022. Il loro leit motiv si proietta già a quello che potrebbe essere il quadro e la proposta politica di allora, dando per scontato che entro febbraio non ci saranno miracoli utili a mandare a casa l’amministrazione comunale in carica, perché Giosi così avrebbe deciso (vero, Giosi?).

Tutti, indistintamente (oggi ho letto addirittura un post del nostro Direttore), ritengono che Enzo Ferrandino rivincerà a mani basse. Secondo Gaetano, questo avverrà per l’assoluta pochezza della minoranza consiliare. A giudizio di molti, la ragione sta invece nella capacità del sindaco uscente di aver intercettato in vari modi la captatio benevolentiae del popolino, pronto ad accontentarsi del piccolo piacere personale o della cura dell’orticello sotto casa o, ancora, del “pusticiello”, per rivotarlo senza indugi. Per altrettanti, invece, nessuno al momento -ancorché manchi un anno e mezzo, salvo sorprese- sarebbe in grado di rappresentare un’alternativa credibile al punto da catalizzare grandi elettori in numero sufficiente da mettere in discussione la riconferma di Enzo e compagni.

Il Direttore Di Meglio ha sicuramente ragione, perché i livelli infimi a cui è stata ridotta la sacralità del civico consesso danno veramente il voltastomaco. Così come non sbagliano quelli che si riferiscono al popolino, perché è proprio l’inclinazione clientelare della nostra gente a mettere sotto i piedi qualsiasi valutazione di opportunità e, soprattutto, di coerenza rispetto all’evidenza.

Quanto all’alternativa credibile, la possibilità di trovarla è direttamente proporzionale alla capacità di stimolare i nostri distrattissimi e volubili elettori ad accettarla. Oggi più che mai, se fosse esclusivamente un problema di numeri acquisiti, Pascale non sarebbe mai riuscito a battere De Siano a Lacco Ameno. Intelligenti pauca!