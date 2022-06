Ischia: 10.551 voti per Enzo Ferrandino e 16 seggi in consiglio comunale

16 consiglieri di maggioranza e nessuna opposizione in consiglio comunale. Così come era finito la prima sindicatura di Enzo Ferrandino, così inizia la seconda. Il 63,77% del popolo di Ischia ha scelto il suo nuovo sindaco e il suo nuovo consiglio comnuale.

Le percentuali di questa volta sono “folli” e resteranno nella storia: il sindaco eletto con il 93,71% è un dato che farà, forse, scuola.

Dallo scrutinio del voto lista per, quello che non tiene conto della doppia preferenza che può esprimere l’elettorale all’interno della stessa lista tra due candidati di sesso diverso, ecco la divisione in seggi del nuovo governo ischitano.

DATI UFFICIALI ELIGENDO voti % Ischia Democratica Con Enzo Sindaco 2.276 20,41 4 Democrazia E Futuro 1.898 17,02 3 Movimento Cristiano Lavoratori 1.679 15,05 2 Ischia Prima Di Tutto 1.515 13,58 2 Nuova Isolaverde 1.385 12,42 2 Vivere Ischia 1.139 10,21 2 Con Enzo Insieme Per Ischia 987 8,85 1

Il nuovo consiglio comunale

De Maio Ida

Migliaccio Alessandro

Sorrentino Antonello

Agostino Mazzella

Trani Gianluca

Migliaccio Raffaella

Giovan Giuseppe Elia

Montagna Luca

Di Vaia Luigi

Carmen Criscuolo

Trofa Massimo

Mazzella Antonio

Pinto Mariarosaria

Balestriere Pasquale

Mattera Giustina

Paolo Ferrandino