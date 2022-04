IRobot Roomba i7, la recensione

IRobot Roomba i7 è un valido alleato per chiunque desideri tenere sempre in ordine e pulita la propria casa. Si tratta di una sorta di maggiordomo intelligente: dopo averlo provato, sarà molto difficile riuscire a staccarsene. Questo robot aspirapolvere è di fascia alta e può essere comandato con facilità a voce o tramite app. Sono numerose le funzionalità all’avanguardia a disposizione, a cominciare dalla planimetria automatica della casa, grazie a cui si ha la possibilità di comandare la pulizia unicamente nei punti desiderati. Dopodiché vengono forniti addirittura dei report dettagliati sulle zone della casa che sono state pulite e su quando ciò è avvenuto. Si tratta di un’opportunità da sfruttare anche in una casa su più piani.

AeroForce

Un altro punto di forza di questo robot aspirapolvere con svuotamento automatico è AeroForce, il sistema di pulizia a tre stadi che presenta due spazzole in gomma multisuperficie. Grazie a questo meccanismo è possibile eliminare in maniera immediata non solo i peli di animali e i capelli, ma anche le briciole, la polvere e più in generale tutte le impurità. Si può utilizzare anche sui tappeti e si ha a disposizione un sistema di pulizia automatico a uno o due passaggi. Le recensioni che si trovano sul web evidenziano la facilità di configurazione iniziale, e non ci sono difficoltà neppure dal punto di vista della manutenzione. Degna di nota è anche l’interazione automatica garantita fra questo robot e il lavapavimenti Braava Jet m6: in pratica uno toglie lo sporco grosso, mentre l’altro comincia a lavare i pavimenti in automatico.

Come si installa

È davvero semplice la procedura di installazione che deve essere seguita per iniziare a usare iRobot Roomba i7. All’interno della confezione sono presenti, in pratici alloggiamenti, la base di ricarica, il robot, la scatola con il cavo di alimentazione, il filtro di ricambio, il sacchetto di ricambio, la spazzola laterale di ricambio per pulire a filo parete e la barriera Dual Mode Virtual Wall, con tanto di batterie. È presente anche una guida utente che aiuta a conoscere velocemente le funzioni e le caratteristiche più importanti di Roomba i7. Esiste anche una versione di questo modello che è dotata di base aspirante, grazie a cui il robot può essere svuotato in automatico. Per installare il robot è sufficiente usare il cavo in dotazione per connettere all’alimentazione la base di ricarica, su cui il robot stesso andrà adagiato. Se il led si accende, vuol dire che è avvenuto il contatto. Il led nel corso della ricarica e pulsante, e diviene fisso quando la ricarica è finita.

L’app collegata al robot

Dopo che il Roomba i7 è stato posizionato, è necessario effettuare il download di iRobot Home, app che è disponibile sia per iOS che per Android, grazie a cui il robot può essere gestito e configurato con la massima semplicità. Quando l’app è stata installata, la si può avviare; dopodiché si accetta la ricezione delle notifiche. Il collegamento tra l’app e il robot è molto semplice, ma può avvenire solo se il robot è collegato alla base di ricarica, ovviamente a patto che la stessa sia alimentata. Nell’app si seleziona l’icona Roomba, si acconsente all’utilizzo del Bluetooth e si seguono le indicazioni fornite.

La pulizia degli ambienti

Al termine della configurazione iniziale, il robot può essere utilizzato. Lo si può azionare in modalità manuale, semplicemente schiacciando un pulsante, oppure usando l’app, che mette a disposizione parecchie soluzioni di personalizzazione avanzate. Prima che il robot venga azionato è necessario controllare che le stanze in cui lo si vorrà far funzionare siano un minimo illuminate, di modo che i sensori possano riconoscere con più facilità gli ostacoli e siano in grado di mappare la casa senza problemi.

La mappatura

È direttamente nel corso della pulizia che la mappatura della casa viene effettuata in modalità automatica, per mezzo della videocamera e dei sensori che sono integrati nel robot. Trascorsi pochi giorni, la mappa è già completa: l’ideale sarebbe che nei primi giorni la pulizia avvenga di giorno ma anche di sera, affinché ci siano diverse condizioni di illuminazione. Per iniziare la pulizia e fare in modo che la casa venga mappata da Roomba i7 è sufficiente schiacciare il tasto Clean nell’app, per poi selezionare la voce Pulisci tutto. Se, invece, si desidera iniziare unicamente l’addestramento per la mappatura si deve andare sulla scheda Mappe intelligenti, cliccare sui tre puntini in verticale e poi scegliere la voce Corsa di addestramento.

Programmare la pulizia

Chi lo desidera ha anche la possibilità di programmare la pulizia in funzione degli orari e dei giorni. Per farlo è necessario andare sulla scheda Programmi, cliccare sul segno + e poi selezionare il tipo di pulizia e il giorno. L’impostazione predefinita fa sì che il robot provveda a una pulizia automatica in funzione delle diverse superfici, e ci può essere una pulizia a 1 o a 2 passaggi. Questo contribuisce a garantire tappeti super puliti. Il menu con le preferenze di pulizia consente anche di regolare, secondo le esigenze individuali, il comportamento del contenitore destinato alla raccolta della polvere, in modo da decidere se continuare a pulire nel momento in cui il contenitore arriva al limite o se fermarsi.