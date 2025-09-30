Irene spera nella Regione per l’impianto sportivo a Cava del Melo e partecipa all’avviso dell’Arus

Come altri Comuni isolani, anche Serrara Fontana intende fruire della “pioggia” di finanziamenti stanziati dalla Regione Campania e destinati a investimenti per la promozione e lo sviluppo del settore sportivo, candidando più di un progetto all’avviso pubblico dell’Arus.

Nel caso specifico l’attenzione è puntata sull’impianto sportivo in località Cava del Melo, prevedendo lavori di adeguamento funzionale.

Nella delibera approvata dalla Giunta viene descritta la situazione attuale dell’impianto, che «sorge in un’area terrazzata, caratterizzata da una conformazione complessa che si articola su più livelli. Questa peculiarità ha favorito la collocazione di diverse attrezzature sportive, ma ha reso evidente la necessità di una migliore organizzazione degli spazi e di un sistema di regimazione delle acque meteoriche. Al livello più basso insiste un campo di padel ed un campo da bocce con sottostante spogliatoi, al livello soprastante è stata invece installata un’area fitness all’aperto, alla quota più alta, a livello di ingresso all’area, insiste un area di parcheggio a servizio dell’impianto sportivo».

Viene evidenziata la necessità di «un insieme coordinato di interventi finalizzati a restituire piena efficienza, sicurezza e decoro all’impianto sportivo, consistenti soprattutto nell’adeguamento delle aree esterne attraverso la rimozione della recinzione metallica esistente, rifacimento delle pavimentazioni delle aree esterne, opere di regimentazione delle acque, adeguamento impianto trattamento reflui, che garantiranno un miglioramento complessivo della fruizione e della sostenibilità dell’impianto sportivo».

Il responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca ha redatto il progetto esecutivo, il cui quadro tecnico economico indica un importo complessivo di 995.388 euro, di cui 489.627 per i lavori e che è stato già validato. Per finanziare l’intervento, il Comune parteciperà come detto all’avviso pubblico dell’l’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport – ARUS, avente ad oggetto “Adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento degli impianti sportivi nella Regione Campania”. Per la candidatura è perentoriamente prescritta la trasmissione dell’istanza; degli elaborati del progetto; del Piano Economico Finanziario (PEF) «che giustifichi il contributo richiesto attraverso la verifica del differenziale tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento»; una relazione descrittiva sulla “Qualità tecnica del progetto” e “Sulla sostenibilità del progetto in fase di esercizio”; il provvedimento di nomina del rup e di approvazione del progetto. Tutti adempimenti a cui la Giunta presieduta da Irene Iacono ha provveduto a tambur battente, nominando rup. L’arch. Vacca.

L’approvazione del progetto esecutivo è limitata alla sola linea tecnica, in quanto ovviamente la realizzazione delle opere è subordinata all’eventuale assegnazione del finanziamento.