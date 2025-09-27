Irene proroga gli incarichi “110” al Settore Finanziario e Tecnico

L’Amministrazione comunale di Serrara Fontana è stata costretta a modificare ancora una volta il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027. Una necessità legata alla ben nota carenza di organico in due Settori chiave, quello Finanziario e quello Tecnico.

La delibera di Giunta di gennaio scorso che aveva originariamente approvato il fabbisogno, già prevedeva l’assunzione di un dipendente ex art. 110 per la durata massima di cinque mesi, a tempo determinato e part-time 18 ore settimanali, assegnato all’Area Finanziaria; nonché l’assunzione di un dipendente sempre ex art. 110 a tempo pieno e determinato per cinque mesi con opzione di proroga, assegnato all’Area Tecnica.

Sta di fatto che il periodo previsto per colmare i “vuoti” in attesa di nuove assunzioni “stabili” non si è rivelato sufficiente. Infatti ora la Giunta presieduta da Irene Iacono, su proposta del vicesindaco Eugenio Carlo Mattera che detiene la delega al personale, ha preso atto della necessità di estendere la durata dei due incarichi al 31 dicembre 2025. In particolare, per quanto riguarda l’Area Tecnica, «al fine di garantire al responsabile del Settore il raggiungimento degli obiettivi prefissati, salvo revoca anticipata». L’Utc è infatti gravato da una gran mole di lavoro per la realizzazione dei progetti finanziati.

La modifica al piano triennale ha ricevuto parere favorevole dal revisore dei conti dott.ssa Anna Giuseppina Mancini e dunque nulla osta all’approvazione. Per il resto viene confermato il piano già approvato ed integrato.

In vista di ulteriori necessità, viene precisato «che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale».

La delibera è immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al mantenimento dei due incarichi.