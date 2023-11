Irene Iacono: «Un impegno costante per la messa in sicurezza di Sant’Angelo»

Gaetano Di Meglio | Benvenuta al sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono, che inaugura con noi questo nuovo spazio di informazione e di incontro. Abbiamo vissuto due giorni importanti per l’isola perché abbiamo raccontato di questo incontro in Regione Campania con l’assessore Casucci, un investimento fondamentale per la promozione dell’isola d’Ischia. E poi lunedì 6 la visita del ministro Sangiuliano e, nel frattempo, la collaborazione con il commissario Legnini vede impegnata l’Amministrazione su tanti fronti.

Partiamo dal tema che riguarda la sicurezza, quello che sta succedendo alla Torre di Sant’Angelo. Abbiamo visto già i rocciatori e gli operai all’opera. Sembra che qualcosa si cominci a fare nonostante il contenzioso con i privati. Però questo è un argomento di giudiziaria che non tratteremo.

«Grazie per avermi invitato Qui siamo partiti e abbiamo terminato i lavori di dragaggio e pulizia del costone di Sant’Angelo, che ahimè tanto ci hanno fatto anche penare per una serie di contenziosi. Ma che alla fine, appunto, ci hanno visto protagonisti attivi di questa operazione, in quanto il Comune di Serrara Fontana è stato soggetto attuatore in questo intervento.

La fase successiva sarà quella del progetto, ma i tecnici sono già al lavoro su questa fase di progettazione, importantissima per la definitiva messa in sicurezza, che prevede appunto un intervento di reti e chiodatura adeguati. Quindi oggi siamo soddisfatti di aver raggiunto questo primo importantissimo obiettivo, in quanto il disgaggio dei materiali eccedenti è stato effettuato, è stata pulita tutta l’area circostante e siamo fiduciosi che a breve riusciremo anche a completare la progettazione e a partire con la definitiva messa in sicurezza. Dunque delle azioni molto, molto importanti.

Parallelamente stiamo per partire anche con i lavori importantissimi di pulizia degli alvei, in particolare quelli di Sant’Angelo, dove peraltro non è nemmeno semplice andare ad intervenire immediatamente. E anche questo è un aspetto importante, da evidenziare all’opinione pubblica, perché delle operazioni così delicate e di pulizia degli alvei devono essere eseguite in un certo modo e anche in determinati periodi dell’anno.

LE ORDINANZE DI SGOMBERO

Con l’Ufficio tecnico stiamo partendo su numerosi appalti per la messa in sicurezza. Opere fondamentali. Ricordiamo che a Sant’Angelo si erano registrati cedimenti anche prima della frana del 26 novembre, poi quel giorno c’è stato un aggravamento della pericolosità. Non è trascorso neanche un anno e mi sembra che anche la burocrazia e tutti gli iter che di solito rallentano la vita amministrativa siano stati in qualche modo superati.

Abbiamo superato un momento veramente difficile anche della nostra vita amministrativa, perché, come tu ben ricorderai, abbiamo dovuto emettere anche delle ordinanze di sgombero per alcuni nuclei familiari che abitano Sotto la Torre. Dunque un impegno anche nei confronti di queste famiglie per farle rientrare quanto prima nelle loro case. Ci siamo impegnati ogni giorno con un confronto continuo con la struttura commissariale. Per tale motivo mi sento di ringraziare pubblicamente sia il commissario on. Legnini, ma anche il sub commissario ing. Loffredo, con il quale abbiamo avuto una interlocuzione quotidiana, e tutti gli altri ingegneri della struttura commissariale. Questa è la dimostrazione che quando veramente le istituzioni si uniscono e fanno un lavoro serio, puntuale e congiunto quotidiano, alcuni problemi atavici si possono risolvere grazie a questa unione tra Enti».

LA PROMOZIONE TURISTICA

Giusto per restare sul tema promozione, è vicino il Natale. La Regione Campania si sta dimostrando comunque sensibile a quelle che sono le richieste che abbiamo riportato nei giorni scorsi nell’incontro che avete avuto con l’assessore Casucci, c’è stata una risposta da parte dell’ente di Palazzo Santa Lucia?

«Sì, c’è stata una risposta, ma dobbiamo però anche ricostruire questo percorso che nasce non da ieri. Diciamo che è l’atto finale di un percorso che si è costruito nel tempo con gli altri sindaci. Parte già da un paio di mesi fa, allorquando tutti e sei ci recammo dal presidente De Luca alla presenza degli assessori Casucci e Fortini. A quel tavolo abbiamo portato le esigenze di un’isola che comunque era uscita, diciamo, devastata come immagine dagli episodi della frana e quindi abbiamo chiesto effettivamente a quel tavolo un aiuto importante. Un segnale che non è arrivato nell’immediatezza della richiesta, è vero, ma arriva oggi con un’opportunità che la Regione Campania ci ha dato e che non è assolutamente da sottovalutare, anzi, io ritengo che possa essere una occasione di rilancio per quanto riguarda la comunicazione e la promozione.

C’è stata questa intesa con le sei amministrazioni, con l’assessore Casucci che personalmente ringrazio per l’impegno, come anche la dottoressa Romano, nella quale ci siamo dati anche delle scadenze. A breve terremo un incontro tecnico operativo perché c’è una quota che sarà addebitata ai Comuni, o meglio che i Comuni spenderanno per la realizzazione di promozione e di comunicazione, e c’è una quota parte che invece spenderà direttamente la Regione Campania.

E noi dobbiamo proprio puntare per fare promozione su questo lasso di tempo che non è inutile. Nel senso che potrebbe sembrare che queste somme da spendere nell’immediatezza possano essere spese inutilmente, ma non è così. Perché in effetti è in questo periodo invernale che si può rilanciare una meta, una destinazione turistica e la si può promuovere.

In questo momento però stiamo ancora cercando di capire i vari assi di azione che chiaramente devono essere improntati alla unione dei Comuni, devono essere più unitari possibile in modo da scegliere una linea di azione comune. E’ poi chiaro che ogni Comune si muove all’interno come crede, ma l’obiettivo da perseguire deve essere unico nella comunicazione dell’immagine dell’isola d’Ischia. Pertanto lavoriamo tutti insieme. Ci sono Amministrazioni che hanno puntato sul Natale e ne siamo molto contenti, perché dobbiamo promuovere la meta isola d’Ischia con le sue peculiarità.

Hai citato l’incontro con il ministro Sangiuliano. Ho accennato alla realtà dei sei comuni che erano presenti all’incontro, che in alcuni contesti possono sembrare diciamo una limitazione amministrativa, ma nel contesto del turismo dei beni culturali, sei comuni possono essere un moltiplicatore di energie e di possibilità. Perché tutti i siti culturali, le bellezze che noi abbiamo, devono muoversi come un fattore unico di promozione dell’intera isola d’Ischia. E noi, oggi come istituzioni, siamo tenuti ad andare in questa direzione, quella della promozione unica dell’isola d’Ischia. È chiaro che questo comporterà forse anche, nel corso dei nostri cammini amministrativi, delle scelte impopolari. Ma se servono per portare l’isola d’Ischia ad un livello più alto, allora siamo chiamati tutti noi a fare anche delle scelte difficili e ad accettarle».

IL NATALE A SERRARA FONTANA

Sindaco, parlarvi di alcune Amministrazioni che si muovono sotto Natale. Io nel frattempo volevo ricordare a quanti si trovino a passeggiare per Fontana di notare un bel sistema di indicazioni, delle frecce che mi sembrano dei cartelli indicativi del Monte Epomeo. Cosa farà Serrara Fontana per questo prossimo Natale? Dopo un’estate che avete animato con un bellissimo cartellone destinato ai bambini, invece per le festività natalizie cosa bolle in pentola?

«Noi la parte del leone l’abbiamo fatta nel periodo estivo perché abbiamo voluto puntare sulle nostre piazze e quindi su questi teatri all’aperto meravigliosi. Abbiamo avuto veramente dei concerti bellissimi dove le piazze sembravano dei teatri e quindi per me questa è stata una soddisfazione enorme, molto emozionante.

Per il Natale abbiamo scelto di organizzare delle iniziative per le nostre comunità, ma anche per quei turisti che ci saranno sull’isola, e speriamo che siano parecchi. Abbiamo scelto di rivivere le emozioni del Natale e di farle rivivere in alcuni luoghi con delle semplici ma belle iniziative. Non voglio anticipare adesso l’intero programma, visto che il nostro calendario uscirà nei prossimi giorni, ma soltanto fornire delle piccole notizie in pillole. Pensiamo ad un presepe vivente che è stato veramente il fiore all’occhiello degli eventi natalizi che abbiamo organizzato l’anno scorso. E anche il luogo lo tengo ancora riservato, perché sarà una bella sorpresa per tanti. Pensiamo sempre all’intrattenimento con Babbo Natale per i bambini, ma anche alla solidarietà. Siamo attenti a questo discorso che ci piace molto, che le associazioni del territorio possano realizzare unitariamente degli eventi a fini solidali e pertanto siamo soddisfatti anche come Amministrazione di poter organizzare un evento del genere, che veda coinvolte tutte le associazioni del territorio e il Comune in una sinergia che può dare origine alla solidarietà.

Inoltre organizzeremo dei piccoli concerti propri della tradizione natalizia. Infine, dulcis in fundo, c’è sempre l’eremo nei nostri pensieri. Come Amministrazione sai che abbiamo candidato l’eremo e il sentiero di accesso su un importante progetto di riqualificazione bandito dal Ministero del Turismo, che prevede la riqualificazione di questi luoghi culturali. E noi abbiamo scelto di candidare proprio l’eremo con il suo sentiero di accesso. Speriamo veramente che questo progetto possa andare a buon fine, perché è un progetto molto importante, spalmato su tre annualità, che prevede anche un certo percorso di riqualificazione. Ripeto, nel nostro pensiero, come Amministrazione comunale, sin dalla campagna elettorale c’è stato sempre l’eremo e c’è ancora oggi. Anche se necessita di lavori di restauro vogliamo comunque, anche in queste festività natalizie, aprirlo, farlo visitare e festeggiare la festa di San Nicola, questo santo che rappresenta un po’ l’origine delle festività natalizie. Ecco, vogliamo che sia proprio San Nicola ad aprire questo cartellone di eventi natalizi. Quindi tutta una serie di iniziative e di sorprese. Aggiungo anche che sono molto fiduciosa, dopo l’incontro che ho avuto con il ministro per la Cultura Sangiuliano, che possa avere veramente dei riscontri favorevoli per tutta l’isola d’Ischia. Pertanto a noi amministratori non resta altro che rimboccarci sempre più le maniche e lavorare sempre al meglio per le nostre comunità».