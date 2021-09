Irene Iacono: «Siamo noi la buona speranza per Serrara Fontana»

Gaetano Di Meglio | La campagna elettorale entra nel vivo alle falde dell’Epomeo, ad un mese dalle elezioni. Abbiamo allora incontrato Irene Iacono, candidato sindaco di “Andiamo Avanti per Serrara Fontana”, e il sindaco uscente Rosario Caruso subito dopo la presentazione ufficiale della lista “Andiamo Avanti per Serrara Fontana”.

Inizia oggi questa grande avventura che ci separa dal voto del prossimo 3 e 4 ottobre 2021 per il rinnovo del consiglio comunale di Serrara Fontanta…

«Abbiamo presentato la lista “Andiamo avanti per Serrara Fontana”, una lista composta da elementi giovani, persone che hanno operato nel settore dell’associazionismo, persone che lavorano nell’imprenditoria turistica locale affiancate da persone che hanno già amministrato il comune e che hanno avuto modo di conoscere ed entrare nel vivo dell’amministrazione. I focus del nostro programma saranno quelli di continuare l’azione amministrativa portata avanti in questi ultimi anni, ma anche dare maggiore attenzione al turismo e alla cultura, al settore della depurazione e a tante altre cose per lo sviluppo e il benessere del nostro territorio. Oggi sono molto felice, abbiamo dei volti nuovi, abbiamo la fortuna di avere con noi il sindaco uscente, Rosario Caruso, che ha amministrato, a mio parere, in modo egregio. Siamo uno dei comuni più virtuosi dell’isola d’Ischia, lo dico con forza e lo dico perchè abbiamo sempre avuto una presenza forte sul territorio. Nel periodo del Covid abbiamo portato avanti una campagna di screening degli studenti che frequentano le scuole per cercare di mantenerle sempre aperte. E’ vero, nel cuore abbiamo il ricordo delle persone di Villa Mercede, vivo in noi è il ricordo di Don Angelo che a causa della pandemia ci ha lasciati orfani, ma abbiamo la voglia di riprendere, di rimetterci in cammino e approfittare delle opportunità del PNRR, di fondi regionali e ministeriali per rilanciare la nostra economia con una lista giovane e forte».

PERCORSO DA LEADER

Puoi presentarci la lista? Sembra che a Serrara Fontana non sia semplice trovare candidati, voi quando avete trovato la quadra?

«Noi grossi problemi non ne abbiamo avuti perché le persone si fidano di noi, si fidano di me, di Rosario Caruso, di Eugenio Mattera, dei Galano e quindi questi nuovi elementi hanno riposto in noi grande fiducia. La quadra è stata trovata subito e negli ultimi giorni abbiamo fatto delle scelte sulla candidatura del Ciglio, che oggi è rappresentato da uno degli imprenditori locali e che ha già amministrato precedentemente. Abbiamo un team completo e siamo felici della squadra così come è».

Irene Iacono contro Cesare Mattera…. Quale è la differenza? Perché bisognerebbe scegliere Irene Iacono?

«Irene Iacono è una persona giovane ed equilibrata, con vicino un team di giovani menti e imprenditori che vogliono portare l’innovazione mantenendo la tradizione. Questo è un elemento molto importante, sul quale verterà molto la nostra campagna elettorale. Votare me significa votare per l’innovazione mantenendo l’identità del territorio».

Sembra un fattore che diamo per scontato. La candidatura a sindaco di Irene Iacono è una delle novità di questa campagna elettorale perchè per la prima volta è la politica che esprime un leader donna, una persona che ha fatto un cammino amministrativo. Oggi questa candidatura arriva non per un accordo fatto chissà dove, ma è una tappa del tuo cammino politico…

«Questa candidatura è un riconoscimento di una competenza, di un merito conquistato sul campo dopo un percorso di 15 anni. In realtà alla guida delle maggiori capitali europee ci sono donne, dobbiamo parlare di meriti, di capacità e abilità di rapportarsi con i cittadini e trovare rimedi ai problemi. I cittadini che andranno a votare dovranno tenere ben presente queste caratteristiche richieste dalla politica di oggi».

CARUSO: «NON CI TENGO A RIFARE IL SINDACO»

Presente anche Rosario Caruso, sindaco uscente e capolista. Oggi è arrivato il momento diverso dalla tua candidatura, oggi continui ad amministrare con il tuo gruppo…

«Oggi ci avviamo verso una nuova avventura, che è quella di ritornare ad amministrare il comune con un ruolo diverso, da semplice amministratore con un candidato sindaco donna che ha conquistato sul campo la candidatura per le competenze e le esperienze acquisite sul campo, anche per lo spessore dimostrato sia nel turismo che nel settore assistenzialistico. E poi è stata una persona che durante la pandemia ha ascoltato le esigenze delle famiglie in difficoltà. Sono estremamente contento della scelta fatta e di dare l’opportunità ai cittadini di Serrara Fontana che la politica deve evolvere verso un miglioramento della classe amministrativa. Io non ci tengo a rifare il sindaco, preferisco siano i giovani a doversi avvicinare al mondo della politica affinché comprendano l’amore e la fatica necessaria per fare le cose, oltre a comprendere come fare dall’interno politica per il territorio.

Sono contento anche della squadra, come ha detto Irene. Abbiamo cinque donne in lista, e ho visto per esperienza che le donne sono molto più dirette, concrete e produttive rispetto a noi maschietti. Sono contento, sono tutte imprenditrici, tutte persone che si cono cimentate in alcune battaglie sociali, come quella per gli stagionali, dimostrando caparbietà e determinazione. Abbiamo le carte in regole per dare l’opportunità ai cittadini di votare per la continuità con dei nuovi innesti che possono portare nuove competenze».

LA ROTTURA CON CESARE

Hai parlato di evoluzione. Avresti mai pensato che in un futuro ti saresti separato da Cesare Mattera che ti ha inserito in questo mondo? Hai cercato fino alla fine di evitare questo strappo che, nel paese, ha portato ad una evoluzione e rimescolamento di maggioranza e minoranza, creando i due gruppi candidati?

«Assolutamente si, fino alla fine abbiamo cercato di tenere aperto un dialogo. C’è stato un incontro al comune, l’ultimo con Cesare, nel quale abbiamo avuto un acceso dibattito su come è stata gestita la fase di consultazione per presentare la lista e lì abbiamo capito che non vi erano più le condizioni per un dialogo costruttivo, ma era stato creato un percorso che penalizzava alcuni amministratori uscenti. Pur di rimanere insieme a Cesare abbiamo chiesto, ho chiesto: facciamo un passo indietro entrambi, tu continua a fare il vicesindaco, io farò il consigliere comunale e inseriamo Irene come candidato sindaco, ma non c’è stato ascolto a questa proposta, segno che come unico obiettivo hanno quello di gestire il potere e conquistare la fascia a tutti i costi, senza tener conto di quella che è la storia amministrativa che da 20 anni abbiamo portato avanti per Serrara Fontana».

LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

Torniamo da Irene. Sembra quasi scontata la candidatura di Tilde Trofa, che rafforza la pratica della politica del compromesso e accordo…

«Tilde ha dimostrato di essere un amministratore responsabile nel momento in cui ha deciso di sottrarsi alla decisione del gruppo di minoranza di sfiduciare il sindaco. Nessun compromesso, ma un naturale percorso di avvicinamento verso quelle persone che lei riteneva potessero essere affidabili e stabili per intraprendere un nuovo cammino amministrativo. La sua candidatura è per me un segno molto importante, attesta la fiducia di una persona che ha sempre lavorato per il territorio. Per me oggi è un altro tassello molto importante per il quale i cittadini potranno scegliere bene chi votare».

Vediamo la composizione della nuova squadra.

«Roberta Mattera, giovane imprenditrice; Michela Pettorino anche le imprenditrice; Luisa Morelli che è una impiegata che ha portato avanti battaglie a difesa degli stagionali. Abbiamo anche energie e competenze per creare una bella avventura per il nostro territorio. Gli altri componenti: Rosario Caruso, sindaco uscente; Eugenio Carlo Mattera, assessore uscente; Lucio Poerio Iacono, consigliere uscente; Antonio Galano della Floreana; Vincenzo Maltese di Succhivo e, infine, Antonio D’Aiello, imprenditore nel mondo della ristorazione, ex amministratore e punto di riferimento per il Ciglo; il dott. Dario Iacono, giovane avvocato; la dott.ssa Tilde Trofa e l’imprenditore Paolo Di Maio».

COINVOLGERE I GIOVANI

Interviene di nuovo Rosario Caruso: «Persone che hanno dimostrato di avere le capacità di portare avanti battaglie per il territorio. Non abbiamo dovuto fare compromessi o accordi, non abbiamo parlato di cariche, noi siamo una squadra coesa che porterà avanti l’azione amministrativa sia con le persone in lista che con chi non è in lista, ma che ha portato avanti le idee per la realizzazione del programma».

Conclude Irene Iacono: «Inizia questa nuova avventura con molta felicità nel cuore e le energie che questa campagna elettorale richiede.

Voglio dire ai cittadini: i toni della campagna elettorale sono quelli che sappiamo, anche alcune cose che sento dire in giro lasciano il tempo che trovano. La politica è passione, quando si parla di politica significa che c’è impegno civico, questo a noi interessa al di là degli schieramenti. Noi dobbiamo perseguire lo sviluppo e il benessere di Serrara Fontana. E dobbiamo coinvolgere i giovani, bisogna far capire ai giovani che la politica è uno strumento di crescita e sviluppo del territorio. Ringrazio tutti i nostri sostenitori, tutti i cittadini che oggi, nonostante ne sentano tante di maldicenze, vengono da me e mi dicono “forza non mollare, hai avuto un grande coraggio”. Sono contenta e voglio andare avanti in questo percorso per Serrara Fontana».