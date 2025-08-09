Irene Iacono: «Serrara Fontana è un territorio che resiste e guarda avanti, con serietà, sacrificio e visione»

Il sindaco Irene Iacono traccia un bilancio dell’estate: rimpasto in Giunta, concorsi comunali, la vicenda Torre, la riapertura della chiesa di Sant’Antonio e il rilancio dell’eremo di San Nicola. «Un territorio che resiste e guarda avanti, con serietà, sacrificio e visione»

In un’estate segnata da un’intensa attività amministrativa e da un calendario ricco di appuntamenti culturali e turistici, Serrara Fontana si presenta come un Comune in movimento, deciso a coniugare la sua identità con una visione di sviluppo a lungo termine. Nuovi equilibri in Giunta, cantieri aperti per opere pubbliche strategiche, concorsi per rafforzare l’organico e progetti di rilancio turistico si intrecciano con la gestione di partite economico-finanziarie delicate, come la vicenda Torre.

Dal borgo di Sant’Angelo alla vetta del Monte Epomeo, passando per la riapertura della storica Chiesa di Sant’Antonio a Fontana e la valorizzazione dell’eremo di San Nicola, il racconto di un’estate che vuole lasciare un segno nel futuro del territorio.

Benvenuta al sindaco del Comune di Serrara Fontana, Irene Iacono. Era parecchio tempo che non aggiornava i lettori de Il Dispari su quelle che sono le cose di casa. Sindaco, partiamo da un aspetto più politico. Di recente c’è stato un avvicendamento in Giunta, dopo le dimissioni del vicesindaco Rosario Caruso. Al suo posto è stato nominato Carlo Eugenio Mattera, mentre Tony Galano è entrato come nuovo assessore. Sono passati alcuni mesi: possiamo dire che il Comune ha riacquisito un nuovo equilibrio amministrativo. Qual è il suo commento in merito?

«Prima di tutto vorrei ringraziare l’ingegnere Rosario Caruso per tutto il lavoro che ha svolto, per tutto il sostegno che ci ha dato e voglio ricordare che è parte integrante del gruppo. Sì, abbiamo nominato Eugenio Mattera vicesindaco del Comune e integrato la Giunta con Tony Galano, che ha assunto la delega all’igiene urbana e all’ambiente. Con questo nuovo assetto stiamo avviando delle variazioni mirate, sempre nel solco della continuità amministrativa che caratterizza il nostro operato. Speriamo di poter dare a breve notizie importanti, soprattutto in relazione all’avvio di numerose opere pubbliche che interesseranno l’intero territorio comunale. Intanto ricordo che si stanno per concludere i lavori in piazza Arturo Trofa, dove si trova il Polifunzionale a Fontana: un intervento che prevede anche il riammodernamento dell’area parcheggio e che porta con sé tante piccole novità. Stiamo inoltre completando la struttura del Ciglio, l’ex scuola che sarà riconvertita in asilo nido».

C’è anche una serie di gare in corso per interventi di messa in sicurezza del territorio, ma non tutte le notizie sono positive dal punto di vista giuridico. Purtroppo, la vicenda della Torre è giunta alla sua conclusione, e il Comune è stato costretto a correre ai ripari con un atto del Consiglio comunale. Un atto importante, che in qualche modo impone un nuovo corso nella gestione dei fondi POR. Può ricapitolare questa vicenda?

«Ebbene sì, ahimè è arrivata una sentenza esecutiva di primo grado che condanna il Comune a sostenere una spesa importante per le casse dell’ente. Una cifra che non è possibile affrontare in un’unica soluzione, motivo per cui da mesi siamo in trattativa con il giudice delegato e con la curatela fallimentare, affinché il debito possa essere spalmato su più annualità. Questo ci permette di non aggravare ulteriormente le finanze comunali, onorando il pagamento in modo dilazionato e compatibile con le capacità dell’ente. Tutti gli atti necessari sono stati portati avanti con attenzione e con il supporto di consulenti esperti in contabilità pubblica.

Questo lavoro ha portato all’approvazione di un atto di Consiglio comunale che rappresenta, a tutti gli effetti, un piano di riequilibrio finanziario. Grazie a questo strumento siamo riusciti a definire le modalità con cui affrontare il debito, assicurando una gestione responsabile e sostenibile delle risorse. Ricordo che la vicenda ha origine nel 2011, ma la sentenza è arrivata soltanto a fine 2024. Ci siamo ritrovati questo fardello durante la mia sindacatura, ma nonostante tutto sono fiduciosa. Credo che la proposta transattiva che abbiamo avanzato possa andare a buon fine. Ci sono tutti gli elementi per sperare in un esito quantomeno favorevole, sia per il Comune che per la stabilità delle sue casse. Ora attendiamo ulteriori sviluppi da parte del giudice, che al momento però non sono ancora arrivati».

Il Comune sta attraversando un’altra fase complessa, che riguarda l’assetto della pianta organica. Diversi concorsi sono stati avviati: alcuni hanno avuto esito positivo, altri si sono conclusi senza risultati. Possiamo definirla un’emergenza?

«Sì, è un po’ un’emergenza, ma stiamo ponendo rimedio anche a questa situazione. Proprio in questi giorni è stato pubblicato l’esito del concorso per l’assunzione di un’unità della Polizia Municipale a tempo determinato. Inoltre, abbiamo pubblicato l’avviso di concorso per reperire una figura di categoria C da assegnare al settore tributi, insieme a un’ulteriore unità che sarà destinata al ruolo di responsabile finanziario dell’ente, una figura chiave in categoria D. A breve si chiuderanno anche i termini per la partecipazione e partiremo immediatamente con le procedure concorsuali. Questo ci permetterà di riorganizzare l’ufficio finanziario, che potrà contare su due figure centrali: l’addetto ai tributi e il responsabile economico-finanziario. In seguito valuteremo anche le altre emergenze interne, ma l’obiettivo è chiaro: ripartire già da metà settembre, al massimo entro la fine del mese, con nuove unità operative che possano dare un nuovo impulso all’apparato amministrativo comunale».

Tra i cambiamenti di questi mesi rientra anche l’avvicendamento nella figura del segretario comunale. Dopo il saluto della dottoressa Loffredo, che ha lasciato Serrara Fontana per assumere l’incarico al Comune di Ischia, è arrivata una nuova figura. Cos’è cambiato e come si sta procedendo?

«Abbiamo salutato tempo fa la dottoressa Loffredo, non per motivi di contrasto, ma semplicemente perché, avendo vinto un concorso, ha avuto l’opportunità di passare a un Comune più grande, nella fattispecie Ischia. È stata una scelta di carriera, legittima e meritata. Il nuovo segretario comunale è la dottoressa Bellomo, che precedentemente era in servizio presso alcuni Comuni in Abruzzo. È napoletana, quindi ha accolto con piacere la possibilità di avvicinarsi alla sua città e al suo territorio di origine.

Con lei stiamo instaurando un rapporto molto positivo: ci conosciamo sempre meglio e posso dire che la collaborazione è ottima. La dottoressa Bellomo è presente full time presso il nostro Comune e si sta dedicando con grande impegno al lavoro amministrativo di Serrara Fontana. Per quanto riguarda la dottoressa Loffredo, ogni tanto ci sentiamo ancora: siamo rimasti in ottimi rapporti, e questo è un aspetto che conferma il valore del percorso condiviso negli anni precedenti».

Siamo in pieno agosto, nel cuore dell’attività turistica. A Sant’Angelo, pochi giorni fa, avete celebrato Pablo Neruda con un evento speciale. Avete anche realizzato una serata musicale con una tribute band dedicata a Michael Bublé, pensata anche per il crescente pubblico americano che frequenta sempre più la zona. Dall’altro lato del Comune, verso il Monte Epomeo, l’eremo e il museo continuano a riscuotere successo, così come la parte bassa del territorio comunale.

«Sì, stiamo completando questa fase estiva con una serie di iniziative che puntano a valorizzare tutto il territorio, in un periodo che, dal punto di vista turistico, è per noi fondamentale. Come dicevi, stiamo accogliendo sempre più visitatori internazionali: dal Nord e Sud America, dal Nord Europa, da diverse parti dell’Europa occidentale. Serrara Fontana, e in particolare Sant’Angelo, è diventata una meta molto ambita, e proprio per questo abbiamo deciso di proporre eventi culturali e musicali di respiro più ampio, capaci di parlare anche a un pubblico internazionale. Abbiamo omaggiato Pablo Neruda, che soggiornò a Sant’Angelo negli anni Cinquanta e a cui è dedicata la poesia “L’uomo invisibile”.

E stata una serata intensa e suggestiva, arricchita dalla presenza dell’ambasciatore del Cile in Italia e della sua consorte. Subito dopo, abbiamo proseguito con un tributo a Michael Bublé, un artista amatissimo a livello globale. Sant’Angelo resta un luogo affascinante, che incanta chiunque lo visiti, e noi ci impegniamo a mantenerlo bello, curato, vivo sotto ogni punto di vista. Anche la parte alta del Comune non è da meno: a Serrara abbiamo organizzato diverse iniziative presso il Belvedere, in collaborazione con la parrocchia, e a Fontana continuiamo con piccoli eventi di intrattenimento serale per offrire anche lì momenti piacevoli ai turisti che scelgono di trascorrere le loro serate nel borgo.

Dopo anni, abbiamo finalmente riaperto la Chiesa di Sant’Antonio a Fontana, completando i lavori, e restituito ai cittadini la storica chiesetta che si affaccia sulla piazza di Fontana. È stato un momento molto sentito, che abbiamo celebrato con una festa e che sabato continueremo con della musica in piazza. Infine, c’è un punto che per me rappresenta il cuore più spirituale e prezioso del nostro territorio: l’eremo di San Nicola, sul Monte Epomeo. Credo che debba diventare, e lo dico con convinzione, un attrattore turistico al pari del Castello Aragonese. L’eremo oggi è visitabile, stiamo portando avanti interventi di manutenzione sia all’interno sia all’esterno della chiesetta, per renderlo sempre più accogliente. Abbiamo avuto l’onore di ospitare anche il cardinale Robert Sarah, che ha espresso il desiderio di visitare questo luogo.

L’eremo sorprende, perché dopo una salita impegnativa ci si ritrova davanti a un piccolo museo a 800 metri di altezza, con un panorama che toglie il fiato. È una meraviglia che incanta, che lascia davvero senza parole. Sono orgogliosa di questo lavoro, anche se spesso è faticoso. Lo dico con sincerità: dietro ogni evento e ogni apertura c’è tanto impegno. Per questo ho chiesto alla Regione Campania di continuare a supportarci, sia nella gestione delle aperture, sia nella manutenzione dell’eremo di San Nicola. Credo fermamente che sia un bene prezioso, non solo per Serrara Fontana, ma per tutta l’isola d’Ischia».