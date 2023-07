Irene Iacono: «Sant’Angelo gioiello da proteggere. Serve la collaborazione di tutti»

E’ già realtà il presidio estivo dell’Arma dei Carabinieri a Sant’Angelo, fortemente voluto dal sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono, in collaborazione con il comandante della Compagnia di Ischia capitano Tiziano Laganà. Una iniziativa sperimentale tesa a garantire la maggiore sicurezza e tranquillità del borgo turistico, che durante la stagione turistica ospita numerosi ospiti.

Il sindaco Irene Iacono nel suo discorso non ha nascosto la giustificata soddisfazione, evidenziando subito che «questo nuovo presidio dell’Arma dei Carabinieri potrà essere sempre più un punto fisso per i nostri cittadini, oltre che la presenza a Sant’Angelo della Guardia Costiera della Capitaneria di porto. Avremo un luogo dove già i turisti possono stare in sicurezza, ma ci sarà un occhio ancor più vigile e attento su quelle che sono le esigenze del territorio. Ringrazio il comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il capitano Laganà, il comandante Schiano per essersi attivati ed aver accolto la nostra istanza. Ringrazio i proprietari di quest’immobile, sono stati sensibili rispetto alla nostra istanza e hanno messo a disposizione questo luogo per poter avviare questo progetto sperimentale che auspichiamo che nel tempo diventerà un punto fisso dell’Arma dei Carabinieri a Sant’Angelo. Ringrazio tutte le Forze di Polizia presenti, la Capitaneria di porto nella figura del comandante Cipresso, la Guardia di Finanza nella figura del comandante Giglio.

Ringrazio l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Comando Vigili Urbani e soprattutto la mia amministrazione comunale: l’assessore Poerio, Iacono, Mattera, il vice-sindaco, tutti i miei consiglieri, l’assessore Trofa, tutti quelli che mi sono stati di grandissimo supporto anche nella realizzazione di quest’apertura. Un grazie anche ai cittadini presenti, agli imprenditori. Sant’Angelo è un luogo che deve diventare sempre di più un gioiello da proteggere e tutelare, non soltanto dal punto di vista della sicurezza, ma anche nella mentalità di chi lo vive e di chi ci lavora. Dobbiamo entrare nell’ottica d’idea che questo luogo, così come tutto il Comune di Serrara Fontana, con le sue peculiarità e bellezze, dev’essere amato, tutelato e protetto, in primis dall’Amministrazione, dai cittadini e dalle Forze dell’Ordine. E’ anche nell’ottica di tutto ciò che abbiamo voluto questo presidio di legalità e sicurezza, ma anche di monitoraggio e di opera di prevenzione e di sensibilizzazione. Un piccolo reato si ferma facendo prevenzione, dialogando con i cittadini e facendo capire che magari si sta adottando un atteggiamento sbagliato, questo dal piccolo al grande reato. L’auspicio è veramente di un’ottima, continua e proficua collaborazione. Un buon lavoro a tutti i carabinieri che svolgeranno qui il loro servizio quest’estate».

Nel rispondere alle nostre domande non nasconde la grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto.

– Sindaco, l’apertura di un presidio fisso dei carabinieri a Sant’Angelo è un simbolo di sicurezza che permette a quanti frequentano questa parte di Serrara Fontana di percepire maggiore sicurezza e vicinanza delle istituzioni.

«Oggi è una giornata importantissima per il comune di Serrara Fontana perché siamo riusciti ad ottenere l’apertura di un presidio per il nostro territorio, un presidio di sicurezza per i tanti turisti che affollano il nostro comune, un presidio soprattutto di legalità perché è importante muoversi in essa. È un lavoro che inizia già da un anno, un percorso a tratti non agevole, ma grazie alla tenacia dell’amministrazione comunale che rappresento e dell’Arma dei carabinieri che ha compreso che questo territorio era un po’ distante dalle Stazioni di riferimento, in particolare Serrara Fontana da Barano di Ischia.

In alcuni momenti, soprattutto nel periodo estivo, era necessario avere in loco il controllo del territorio e quindi con grande gioia siamo qui con l’Arma dei Carabinieri e con tutte le forze dell’ordine a celebrare l’apertura di questo presidio. Da parte mia è doveroso il ringraziamento al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri che ha firmato il provvedimento, poi a tutto l’operato del capitano Laganà che ha compreso tutte le motivazioni dell’Amministrazione comunale, e del comandante di Stazione di Barano d’Ischia il luogotenente Schiano».

– Posta la stagionalità, questo punto verrà attivato ogni estate di anno in anno?

«Quest’anno nasce come un progetto sperimentale da ambo le parti per capire un po’ la rispondenza del territorio e il riscontro. Quindi lo abbiamo avviato volutamente in fase sperimentale, ma è chiaro che l’obiettivo dell’Amministrazione e dell’Arma è quello di poter ripetere questa operazione ogni stagionalità e far sì che questo presidio diventi un punto fisso per il nostro territorio. Un ringraziamento ulteriore ai proprietari dell’immobile che hanno mostrato grande generosità e sensibilità per quelle che sono le problematiche sociali e di ordine pubblico. Oggi possiamo dire di aver raggiunto un grande risultato».