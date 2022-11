Irene Iacono: «Dobbiamo continuare con forza a dire no alla guerra!»

A Serrara Fontana la celebrazione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha visto in prima linea il sindaco Irene Iacono, che ha voluto ricordare il significato di questa ricorrenza, tanto più attuale in questo momento. Evidenziando da subito che «questa giornata venne istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale che permise l’annessione di Trento e Trieste e il rientro degli Italiani nei suddetti territori e quindi il completamento della costruzione della Repubblica. Il 4 Novembre del 1921, per onorare i soldati caduti, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma e dal 1922 (tranne che per la parentesi fascista) l’anniversario della Vittoria fu designato come Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate».

Eventi lontani che abbiamo studiato sui libri di scuola e che oggi a tanti giovanissimi possono apparire addirittura lontanissimi. Proprio per questo il sindaco ha ritenuto necessario «un brevissimo excursus storico per ricordarci il motivo del nostro stare insieme qui oggi: il sacrificio di tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno dato la loro vita per la Patria e per il loro alto senso di responsabilità e attaccamento al dovere. Valori che restano immutati nel tempo, per i militari di allora così come per quelli di oggi».

Una data che deve rappresentare un “no” alla guerra: «Siamo qui dunque per onorare i caduti di tutte le guerre e per ringraziare tutti i militari in servizio in Italia e nelle missioni internazionali all’estero, ma oggi più che mai, siamo qui a ricordare l’art. 11 della Costituzione che dichiara che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Per questo le Forze Armate del nostro Paese, oltre alla difesa del territorio nazionale, possono essere utilizzate per missioni internazionali nel quadro della collaborazione con le forze (Nato e Ue) di pace, ma l’uso della forza va sempre limitato all’auto difesa e alla difesa del mandato. Alla luce dell’art. 11 della Costituzione, siamo qui, dunque, anche per condannare la guerra».

Una condanna che proprio oggi diventa più forte alla luce del conflitto in Ucraina: «E’ impensabile che ancora oggi, dopo le devastanti esperienze di guerra del secolo scorso in particolare, ascoltiamo e leggiamo di azioni di guerra perpetrate ai danni di intere comunità in tante aree del mondo; è inaccettabile non indignarsi di fronte a scene assurde e raccapriccianti di violenza, di sopruso e di degrado. Una riflessione dovrebbe scuotere le nostre coscienze e quelle dei governanti: possibile che la morte, le tragedie vissute, la distruzione, la povertà, cagionate dalla guerra, non ci abbiano lasciato alcuna eredità?».

IN MARCIA PER LA PACE

E qui Irene Iacono ricorda le iniziative partite dal nostro territorio coinvolgendo anche i giovanissimi, che sono i cittadini di domani: «Anche dalla nostra piccola isola d’Ischia, dalla nostra Serrara Fontana, proprio in questo giorno di memoria storica collettiva, non si può non gridare: Basta guerre!

Il 28 ottobre, in concomitanza con la grande manifestazione regionale per la pace, i nostri bambini hanno marciato per la pace, hanno detto no alla guerra e sì al dialogo, sì alla costruzione di autostrade di pace, sì alla collaborazione tra i popoli, si alla risoluzione pacifica delle controversie.

Allora in questo 4 Novembre in cui diamo onore ai nostri caduti in guerra e le Forze Armate, la comunità di Serrara Fontana dice con forza “grazie donne e uomini delle Forze Armate per il vostro coraggio, il vostro impegno, la vostra professionalità, la vostra generosità, grazie perché assicurate quotidianamente la civile convivenza e servendo il nostro Paese, date esempio di giustizia e di libertà”. Ma in questo stesso 4 Novembre, la comunità di Serrara Fontana dice anche con forza “no alla guerra”!».

Il primo cittadino è tornato proprio sull’insegnamento da impartire a bambini e ragazzi: «E’ difficile far comprendere ai più piccoli il reale e profondo senso del 4 Novembre perché è sempre difficile spiegare la guerra!

Ma se riusciamo per un istante a chiudere gli occhi sulle note del Silenzio, durante l’alzabandiera, e andiamo indietro nel tempo e immaginiamo uno di quei ragazzi giovanissimi che, con le lacrime agli occhi e con pochissime cose da portare con sé, era pronto a partire per il fronte, sapendo che la sua vita era ormai già spezzata dalla guerra, allora sì forse che sarebbe più facile spiegare il 4 Novembre ai più piccoli, forse sì che si accorcerebbe la distanza tra quel ragazzo dei primi anni del ‘900 che partiva per il fronte e un ragazzo del nostro tempo, nato libero grazie al sacrificio di qualcun altro».

Un accorato e appassionato appello alla pace: «Noi vogliamo vivere, vogliamo ancora e sempre progettare il nostro futuro e per questo ognuno continui a difendere, in ogni occasione utile, i valori supremi della pace, della democrazia e della libertà e s’impegni nella rimozione di tutti quei fattori di disuguaglianza, di discriminazione e discordia che ostacolano il corretto processo di crescita e sviluppo democratico.

Solo così potremo continuare ad onorare con la nostra vita coloro che ci hanno donato un futuro ed essere d’esempio per le generazioni successive».

Irene Iacono chiude con un messaggio rivolto proprio ai cittadini del futuro: «Grazie a voi ragazzi per essere qui: siate sempre instancabili costruttori di pace e a ciascuno di voi presento il mio più sentito ringraziamento per aver partecipato a questo importante momento di vita democratica per le nostre comunità».