Irene Iacono denuncia contro ignoti per incendio boschivo: “Violata la legge, offeso il paesaggio”

Incendio sul Monte Epomeo, Serrara Fontana conta i danni: “Ferita profonda al nostro territorio”

A pochi giorni dall’incendio che ha devastato un ampio tratto di macchia mediterranea tra le pendici del Monte Epomeo e l’area collinare del Comune di Serrara Fontana, il bilancio è tutt’altro che lieve. Non solo danni ambientali e strutturali, ma anche un duro colpo all’immagine del territorio, colpito nel cuore dell’estate turistica.

A fare il punto sulla situazione è il sindaco Irene Iacono, che, in una dichiarazione pubblica, ha voluto innanzitutto esprimere la propria gratitudine a tutte le forze intervenute per domare le fiamme: «È stato un lavoro arduo, portato avanti con impegno da tutte le forze dell’ordine, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile regionale. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno collaborato allo spegnimento di un incendio di vaste proporzioni».

Nel ringraziamento istituzionale, la Iacono ha menzionato la Prefettura, in costante contatto con il Comune nelle ore dell’emergenza, e ha sottolineato la sinergia tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri di Varano, Polizia municipale e le squadre di pronto intervento dei Comuni limitrofi, in particolare Forio e Barano. «È stata messa in campo una macchina di soccorsi capillare e puntuale. Nulla è stato lasciato al caso», ha dichiarato.

Ma lo scenario che si è delineato nelle ore successive è allarmante. Secondo quanto riferito dal sindaco, sono stati distrutti ettari di vegetazione spontanea e coinvolti anche immobili, terreni agricoli e ricoveri rurali. «Il danno è ingente, sia dal punto di vista materiale che ambientale. Ci vorranno anni per ripristinare l’ecosistema. Inoltre, si potranno verificare smottamenti e frane, come spesso accade dopo incendi di questa portata», ha aggiunto.

Particolarmente sentita è stata poi la riflessione sull’impatto turistico, in un momento cruciale per l’economia locale. «L’incendio è avvenuto nel pieno della stagione turistica, con strutture ricettive piene e turisti che, comprensibilmente, si sono spaventati. Fortunatamente sono stati seguiti e assistiti, e abbiamo ricevuto anche messaggi di apprezzamento per la gestione dell’emergenza. Ma resta una ferita profonda, inferta al nostro territorio e alla sua immagine», ha spiegato.

Sul fronte legale, il Comune ha deciso di procedere con una denuncia contro ignoti per incendio boschivo, formalizzata presso i Carabinieri. Il provvedimento è stato redatto anche grazie al supporto dell’avvocato Bruno Molinaro, già al fianco di altri enti locali isolani nella difesa del patrimonio paesaggistico, e che in questa occasione ha offerto consulenza giuridica al Comune nell’azione a tutela del verde pubblico e dell’ambiente. «Non conosciamo ancora l’origine dell’incendio, ma è certo che è in vigore un’ordinanza che vieta la combustione di sterpaglie e impone la pulizia dei terreni. L’ignoranza delle norme non può essere una scusa», ha commentato il sindaco, spiegando le motivazioni alla base dell’iniziativa.

Nel frattempo, continuano le operazioni di bonifica. Nella giornata di ieri, la Protezione Civile regionale ha effettuato ulteriori lanci per scongiurare la presenza di focolai latenti. «Oggi possiamo dirci tranquilli, ma resta la consapevolezza di un territorio ferito e da ricostruire», ha concluso Irene Iacono.