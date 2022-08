Irene Iacono bandisce le borse di studio per studenti meritevoli

L’Amministrazione di Serrara Fontana guidata da Irene Iacono ha varato una importante e lodevole iniziativa per sostenere lo studio e premiare gli studenti più meritevoli residenti nel territorio comunale. L’assegnazione di borse di studio tramite un concorso aperto a tutti gli studenti a partire dalla Scuola Primaria passando per la Secondaria di primo grado e la Secondaria di secondo grado fino ad arrivare agli universitari. Un modo per fornire un contributo a chi si impegna nello studio non senza sacrifici, in un periodo di forte crisi economica. Per l’assegnazione, nel caso delle Scuole Primaria e Secondaria, si terrà conto dei risultati conseguiti al termine del corso di studi nell’anno scolastico 2021/2022.

Il concorso è dunque aperto ai licenziati dalla Scuola Primaria ed iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di primo grado che abbiano conseguito la licenza elementare con il livello di competenza “Intermedio” o “Avanzato”; ai licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado ed iscritti al primo anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali o legalmente riconosciute che abbiano conseguito la licenza media con la votazione da 9/10 a 10/10 ovvero con il livello di competenza “Intermedio” o “Avanzato”; ai licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali o legalmente riconosciute che abbiano conseguito il diploma con una votazione non inferiore a 90/100; ai laureati con laurea magistrale dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con votazione non inferiore a 95/110.

E veniamo al “peso” delle Borse di studio, a seconda delle categorie: 50 euro per gli studenti dell’ultimo anno di Scuola Primaria; 100 euro per gli studenti dell’ultimo anno di Scuola Secondaria di primo grado con esame di Stato finale; 150 euro per gli studenti dell’ultimo anno di Scuola Secondaria di secondo grado con esame di Stato finale; 200 euro per gli studenti laureati con laurea magistrale.

Somme che rappresentano un contributo importante per bilanci familiari oggi troppo spesso “in rosso”.

Le Borse di studio non possono essere “cumulate” con altri benefici di cui gli studenti possano eventualmente godere erogati dallo Stato, Regione o altre istituzioni.

Per gli studenti di Scuola Primaria e Secondaria il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 26 agosto. Termine che vale anche per gli universitari, che però, in virtù della diversa organizzazione di questa istituzione scolastica, potranno presentare la domanda anche entro e non oltre trenta giorni dalla data di conseguimento del titolo, nel caso questo venga conseguito nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando (25 luglio) ed il 31 dicembre 2022.

Proprio il bando di concorso specifica che «Poiché per l’anno in corso non è stato previsto un contingentamento delle borse di studio non si procederà a stilare graduatoria di merito. L’Ufficio approverà, invece, graduatorie distinte (una per ciascuna delle quattro categorie) in ordine alfabetico di tutti gli studenti meritevoli e risultati assegnatari».