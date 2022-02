Irene Iacono assume e si regala un po’ di staff a Serrara Fontana

Gaetano Di Meglio | Così come Forio, Ischia e altri comuni, anche il comune di Serrara Fontana mette mano al suo fabbisogno e programma un po’ di assunzioni.

Oltre al già noto (e super efficiente!) direttore del porto turistico che, anche quest’anno, avrà il suo concorso a tempo determinato per sei mesi.

La giunta di Irene, poi, ha datò il via libera per altre assunzioni. Queste nuove di zecca.

C’è spazio per un “D” Istruttore direttivo contabile, Settore lII, tempo pieno, concorso a tempo indeterminato e/o scorrimento graduatoria

Un altro D, invece, sarà destinato al settore finanziario/tributi ma part time 18h, concorso a tempo indeterminato e/o scorrimento graduatoria.

La chicca di questo 2022, invece, è il C che sarà assunto nell’Ufficio di Staff del sindaco (proprio come gli altri comuni), full time per sei mesi, con una procedura selettiva Art 90.

Al II settore c’è spazio per un Istruttore C, a tempo pieno, mediante un concorso tempo indeterminato e/o scorrimento graduatoria.

Un altro D, invece, sarà destinato ai Settore I e Il, tempo pieno, mediante concorso a indeterminato e/o scorrimento graduatoria.

Come premio, invece, c’è il passaggio da 18 a 36 ore per 2 agenti di polizia e il premio per un D, istruttore direttivo di vigilanza al Settore V, con la modifica orario di lavoro innalzandolo per 3 mesi all’anno dalle attuali 30 a 36 ore.

Alla fine della tabella dove sono riepilogate le assunzioni, si legge: “Considerato che il Responsabile dell’ Area Tecnica e quello dell’area Anagrafe hanno fatto emergere una situazione di sofferenza nel puntuale svolgimento dei propri compiti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati e la necessità di sopperire allo stato di sofferenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo il ricorso all’utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali.”

E ora, mentre inizia la carambola dei nomi, va detto per amore di cronaca, che all’ultima infornata di concorsi, la Segretaria Loffredo ha dato dimostrazione di non essere troppo affine a certe logiche che abbiamo visto sull’isola e i concorsi sono stati più che difficili da superare.

Nel frattempo, va detto Irene che ha subito imparato a fare anche la “morta” e non solo a “nuotare” da sindaco….