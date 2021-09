Irene Iacono alza la voce: Mustakì mi hai chiesto solo cosa ti offrivo. Ti ho risposto: “niente”

Gaetano Di Meglio | Si infiamma questo pre-campagna elettorale a Serrara Fontana. La corsa verso sabato mattina si prepara ad essere molto pepato.

Da una parte la lista di Cesare Mattera alle prese con “vecchi volponi” e con un “ingolfarsi di pretese” che racconta molto di quanto sia basso il livello di proposta, dall’altro lato, quello di Irene Iacono, invece, continuano le presentazioni di candidati e facce nuove che sono proiezione di cambiamento e di rinnovamento della proposta politica.

Nell’edizione di ieri, però, abbiamo ospitato un intervento di Francesco Mattera, Mustakì, che oltre a rivolgersi al suo candidato sindaco, aveva rilasciato un commento tranchant nei confronti della proposta di Irene Iacono.

Mattera aveva dichiarato al nostro giornale queste parole: “Per intercessione di Acunto, ho più volte incontrato sia Caruso che Irene, che mi hanno invitato a candidarmi con loro, ma non ho mai trovato nelle loro considerazioni gli argomenti idonei a convincermi a collaborare ad un progetto politico che, a dire il vero, non ho percepito.”.

La replica di Irene Iacono è durissima.

«Siamo rimasti veramente esterrefatti per il coraggio di Francesco Mattera soprannominato Mustaki. Al Dispari ha dichiarato di non apprezzare “vecchi volponi” che ruotano intorno alla figura di Cesare Mattera e di non aver aderito al nostro progetto politico perché addirittura “non percepito”. Francesco Mattera, non mentire. Ti ho incontrato solo una volta e un’altra volta ho incontrato il tuo mentore, l’avvocato Vincenzo Acunto. Entrambi gli incontri sono avvenuti in presenza di testimoni che possono confermare questa versione. Ho incontrato te e il tuo mentore nonostante fossi da entrambi stata definita una persona non idonea e mi fermo qui».

Il candidato sindaco “rosa” mostra di non essere proprio così il candidato “debole” tanto che, poi, alza i toni: «L’ho fatto per guardarvi negli occhi e capire fino a dove avevate il coraggio di arrivare. Con estrema fierezza posso oggi dichiarare ai cittadini che sono ben lieta che entrambi siate dall’altra parte e sai perché? Francesco Mattera, quando siamo stati da te, non mi hai posto domande sul programma ma un’unica domanda: “che cosa mi offrite?”. Fossi in te non mi preoccuperei di interrogarmi sul se sia o no un medico a prescriverti di candidarti ma se ti è convenuto farti scrivere le richieste da un avvocato dato che a due giorni dalla presentazione delle liste, hai fatto un appello forte al candidato sindaco che hai scelto. Noi, tutti noi, a testa alta, andiamo avanti per Serrara Fontana.»