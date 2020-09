IPS Telese, l’avvio delle attività didattiche

Il Dirigente Scolastico dott. Sironi comunica che le attività didattiche presso l’Istituto Vincenzo Telese avranno inizio il giorno 24 settembre 2020 come di seguito specificato :

Giovedì 24 settembre 2020 : ingresso solo delle classi prime ;

Ingresso ore 8,30

Uscita ore 11,30

Venerdì 25 settembre : solo classi prime, seconde e terze ;

Ingresso ore 8,30

Uscita ore 11,30

Sabato 26 settembre 2020 : solo classi prime, quarte e quinte ;

Ingresso ore 8,30

Uscita ore 11,30.

Sarà successivamente comunicato il calendario a partire dal giorno 28 settembre 2020.

I sig.i genitori e le alunne e gli alunni sono invitati a consultare quotidianamente il sito istituzionale all’indirizzo www.ipsteleseischia.edu.it per tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico.

Dal giorno Lunedì 21 settembre 2020 sarà ripristinato per tutti gli alunni e le famiglie delle classi dalle seconde alle quinte l’accesso all’applicazione di Argo next con l’accesso al Registro elettronico ed alla Bacheca elettronica.

Dal giorno Mercoledì 23 settembre 2020 sarà consentito l’accesso per tutte le famiglie delle classi prime all’applicazione di Argo next con l’accesso al Registro elettronico ed alla Bacheca elettronica.

Si comunica che dal giorno Lunedì 21 settembre 2020 sarà attiva, tramite Registro elettronico, la richiesta on-line dei certificati. Si invita pertanto i sig.i genitori e gli alunni stessi ad utilizzare le modalità di richiesta on-line dei certificati.