Ipomea Live Sketchers: l’uomo che incontra la natura

Elenza Mazzella – Foto Orlando Faiola – I fiori e la natura non deludono mai. E non delude nemmeno questa ventesima edizione dell’Ipomea al Negombo che si conferma tra le più belle realizzate fino ad ora. Parliamo di una delle più grandi mostre mercato in ambito della floricoltura internazionale con piante e fiori provenienti da tutto il mondo, incastonati in un contesto che hanno contribuito a rendere ancora più green la location naturalmente incantevole e selvaggia del parco Negombo.

Attrattori per centinaia di visitatori che nello scorso week end si sono dedicati ad abbellire ed arredare case e giardini. E come si può notare dai dettagli macro catturati dall’occhio sensibile del fotografo Orlando Faiola, tante erano le varietà spettacolari presenti alla mostra mercato. “E’ stata un’edizione bellissima che difficilmente si potrà superare negli anni avvenire. Una ricchezza di oggetti e una varietà di piante provenienti da tutto il mondo che stanno aiutando a rinverdire le case degli ischitani e tutta l’isola” afferma Marco Castagna direttore del parco Negombo.

“Anche quest’anno abbiamo riconfermato la presenza degli chef stellati che in un corner hanno creato specialità gourmet ispirati ai temi della natura presi letteralmente d’assalto dai tantissimi visitatori presenti. Per l’occasione sono state annunciate le date del prossimo Ischia Safari che si terrà nei giorni 17, 18 e 19 settembre prossimo”.E non poteva mancare anche il consueto appuntamento con “Ipomea Live Sketchers” che giunge alla sua 12°edizione. Due gli artisti presenti che dello “sketch” ne hanno fatto il loro pane quotidiano.Il visitatore, in occasione di questa edizione di Ipomea, ha potuto ammirare questi due iconici artisti durante la realizzazione di un’opera dal vivo.Si tratta di Simona Capecchi, bolognese che abita a Napoli da più di trent’anni; si è laureata in architettura a Venezia. Lavora come illustratrice per riviste di viaggio, realizza reportage utilizzando il disegno dal vero e crea mappe illustrate.

Nel 2009 ha contribuito a fondare l’associazione internazionale Urban Sketchers dedicata a promuovere il valore narrativo, educativo ed artistico del disegno in presa diretta come forma di reportage.Claudio Patanè, architetto, ha collaborato come docente e praticato attività di ricerca nell’ambito del Disegno e Rilievo dell’Architettura nelle Università di Padova, Reggio Calabria, Siracusa e Venezia. Ha lavorato come architetto-professionista a Lisbona dal 2009 al 2012 per poi spostarsi più volte; è stato istruttore di “disegno panoramico urbano” per i Symposium e Workshops Urban Sketchers.