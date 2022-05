Ipomea: e poi… | #4WD

Domani si concluderà IPOMEA DEL NEGOMBO, un appuntamento di stagione che è tornato in vita dopo due anni di stop forzato. Quindi, approfittatene!

Il mio invito è quanto mai generico e non è un caso che lo sia: io stesso non godo certo di un pollice verde e quella per le piante non è sicuramente una delle mie passioni. Ciononostante andrò a farci un salto ed il motivo è semplice: il ritorno di IPOMEA DEL NEGOMBO qui ad Ischia è un po’ come la vittoria del bene contro il male, un segnale di rinascita dopo due anni d’inferno che la crisi occupazionale e il caro vita stentano a far terminare, nonostante l’indice di contagio Covid sia finalmente in deciso calo. IPOMEA potrebbe segnare il passo della tanto agognata ripresa degli eventi che contano, quelli che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) culminare a fine giugno con il ventennale dell’Ischia Film Festival, a luglio con la Festa di Sant’Anna, a fine agosto con Piano & Jazz e a settembre con Ischia Safari.

Naturalmente non mi esimo dal far notare che la pandemia non può essere considerata la causa più grave dell’assenza di una programmazione organica degli eventi sulla nostra Isola, perché tutti sappiamo bene che la storica incapacità del “pubblico” di casa nostra di mettersi d’accordo sul da farsi può essere derubricata solo negli ultimi due anni per causa di forza maggiore, ma non certo prima. Ed è evidente che molto presto torneremo a lamentarci del mancato coordinamento, di costi eccessivi pagati per artisti di dubbia attualità e valore e di organizzazioni last minute di autentici incapaci pronte a tenere tutti col fiato sospeso nell’amletico dubbio: “Si fa o non si fa?”.Tuttavia -lo ribadisco- mi piace leggere in una chiave di sano ottimismo la chance che oggi Marco Castagna e Fulceri Camerini, coraggiosamente, offrono a tutti noi ischitani e ai tantissimi Ospiti che comunque stanno arrivando a frotte da ogni parte del mondo, Russia esclusa. Lo so, di doman non v’è certezza in fatto di eventi, ma almeno… riprendiamo a sperare.