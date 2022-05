Ipomea diventa “grande” +18: non chiamatela solo mostra

Oggi vogliamo circondarci di cose belle anche nella loro semplicità, belle perché utili, belle da vedere, da toccare, da usare, da contemplare. C’è nell’aria una rinnovata sensibilità verso quei concetti e quei valori che fanno capo alla gentilezza e alla profondità del sentire, ad una dolcezza e leggerezza di modi, all’emozione e valorizzazione di sentimenti, al rapporto complice con il proprio corpo e con il territorio.

È questo che si suole chiamare senso di appartenenza e amore per il luogo. E da noi l’attaccamento al territorio è un legame che rimanda direttamente alla cultura del gusto e alla propensione all’arte che hanno fatto grande il nostro paese. A tutto ciò appartiene il tempo rallentato così consono ai paesi del Sud dell’Europa, ai paesi del Mediterraneo, a cui apparteniamo. E appunto di appartenenza parla tutto ciò. Bellezza come stile di vita, piaceri dei sensi, gusto e riscoperta del paesaggio e dei sapori genuini, curiosità per le storie, le narrazioni, di cui le cose sono portatrici, altro non sono che gli aspetti più evidenti di un rinnovato bisogno di avere radici, di ritrovare il rapporto con i luoghi: radici in una terra solida perché ha i ritmi lenti e sa aspettare, stagione dopo stagione il fiorire dei fiori dell’amore. Ipomea è una mostra-mercato ma non è moda del verde né marketing, vuole essere affermazione della cultura e del senso del luogo attraverso il mondo delle piante, delle essenze e dei prodotti naturali che da essi derivano.

Così frutti antichi, piante rare ed inconsuete o esotiche si incontrano con ulivi e agrumi. Le piante aromatiche aprono ai sensuosi mondi degli odori e i frutti in estinzione si incontrano con gli agrumi, che dominano i nostri paesaggi con le conifere i lecci i corbezzoli e i carrubi dei nostri boschi, e con le rose e le orchidee che rendono incantati i nostri giardini.

Questa diciottesima edizione si collega idealmente alle già affermate manifestazioni nel Nord e nel Centro, con i loro specifici connotati, Murabilia, Horticola, Minerva, ma soprattutto a una cultura dell’orto e del giardino che appartiene da sempre all’isola ed è viva in tutto il Meridione.

Non è infatti solo una mostra-mercato per vedere e comprate, già spettacolare in se stessa, una festa degli occhi e di tutti i sensi, ma un vero e proprio evento, un luogo dell’esperienza, un luogo da vivere, per la cornice ideale in cui si iscrive, un parco botanico idrotermale, che è insieme un giardino delle acque, e unisce la flora mediterranea alle sperimentazione botanica e raccoglie sulle balze la millenaria tradizione contadina.

E’ un giardino delle delizie, in cui si incontrano l’arte del paesaggio di Ermanno Casasco e l’arte nel giardino con l’”Arco-in-cielo” e “Riva dei mari” di Arnaldo Pomodoro, lo “Zig-Zag” di Lucio del Pezzo, gli occhi di Nesti e di Neri di Laura Panno, Sprigionamenti di Gianfranco Pardi, Volo di Giuseppe Maraniello.

Apertura:

venerdì 27 maggio: dalle ore 14.00 alle 20:00

sabato 28 e domenica 29: dalle ore 10:00 alle 20:00

per informazioni: Negombo tel. (+39) 081 986152

3 obiettivi: N’ Sea Yet, Il modello Food Forest

Se ci fermiamo un attimo ad osservare i sistemi naturali e a riflettere, ci rendiamo conto che un bosco non ha bisogno di interventi artificiali per restare rigoglioso, non necessita di irrigazione, concimazione, aratura, erbicidi e pesticidi. I processi ed i cicli naturali mantengono la fertilità del terreno e la salute delle piante. Imitando questi processi e inserendo negli ecosistemi piante utili all’uomo è possibile creare dei sistemi di produzione di cibo che richiedono molte meno risorse di quelle correntemente richieste dall’agricoltura industriale contribuendo anche al miglioramento del suolo e dell’habitat invece che alla sua erosione e distruzione. Una food forest mira ad imitare i processi caratteristici di un ecosistema a “bosco immaturo”. Mentre una foresta matura è dominata da grandi alberi e una “chioma” chiusa che lascia penetrare poca luce, un bosco immaturo è caratterizzato da alberi di diversa dimensione, arbusti, erbe e presenta zone in ombra alternate a zone più illuminate offrendo una varietà di nicchie ecologiche ed elevata produttività.

Obiettivi

Raccontare il processo di progettazione partecipata di un luogo verde della città di Napoli (un anno di sviluppo e formazione di una comunità ecologica). Spiegare le caratteristiche della Food Forest. Coinvolgere i visitatori in un laboratorio green.

28 maggio 2022 alle ore 15:30

Gli chef ritornano: Degustazione gourmet a base uova di quaglia

preparata dagli chef:

Nino Di Costanzo del ristorante Daní Maison

Pasquale Palamaro del ristorante Indaco

Emmanuel Di Liddo del ristorante Al FuGà • Negombo

Alex Vollaro del ristorante La Casa Colonica 1930 • Negombo

Le uova di quaglia sono diventate protagoniste di un tipo di cucina gourmet che racchiude ricette per veri intenditori. L’obiettivo è esaltare le caratteristiche degli ingredienti selezionati in antipasti, primi e secondi piatti creativi legati alla antica tradizione culinaria.

La rivisitazione in chiave moderna delle classiche ricette con uova di quaglia consentirà agli chef di valorizzarne il gusto delicato, attraverso accostamenti insoliti e innovativi.

Le uova di quaglia sono un alimento ricco di valori e proprietà nutrizionali, molto di più rispetto quelle di gallina, grazie al loro apporto di fosforo, calcio, potassio, proteine e vitamine