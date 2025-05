Ipomea del Negombo, Marco Castagna svela i segreti dell’edizione 2025, la numero 21

In vista della ventunesima edizione di Ipomea del Negombo, abbiamo incontrato Marco Castagna, ideatore e promotore della celebre mostra-mercato dedicata alle piante rare e inconsuete della fascia temperata calda. Dal 23 al 25 maggio 2025, il Parco Botanico Idrotermale del Negombo, sull’isola d’Ischia, tornerà a trasformarsi in un luogo magico dove natura, cultura e arte si intrecciano in un’esperienza sensoriale unica. Con lui abbiamo parlato dello spirito dell’evento, del legame profondo con il territorio e della bellezza come scelta di vita.

Marco, anche quest’anno torna l’appuntamento con Ipomea del Negombo. Cosa ci può dire di questa ventunesima edizione?

“Sì, siamo davvero felici di annunciare la ventunesima edizione di Ipomea del Negombo, che si terrà il 23, 24 e 25 maggio 2025. Come sempre, sarà ospitata nel suggestivo Parco Botanico Idrotermale del Negombo, sull’isola d’Ischia, un luogo unico per bellezza e vocazione botanica”.

Una location davvero d’eccezione. Cosa rende Ischia così adatta ad ospitare una mostra-mercato come questa?

“Ischia è la maggiore delle isole del Golfo di Napoli, con 60.000 residenti e ben 6 milioni di presenze turistiche all’anno. La sua posizione la rende un ponte naturale tra Napoli, la Costiera Sorrentina, la Costa d’Amalfi e le altre isole del golfo. Parliamo di un territorio ricchissimo di giardini e terrazze, perfetti per accogliere le piante rare e inconsuete che i nostri espositori propongono”.

Qual è il messaggio che Ipomea vuole trasmettere oltre alla bellezza delle piante?

“Ipomea non è solo una mostra-mercato, è un manifesto culturale. Vogliamo circondarci di cose belle, non solo nel senso estetico, ma nel senso più profondo del termine: bellezza che nasce dall’utilità, dalla semplicità, dalla connessione con il territorio. C’è un ritorno al desiderio di gentilezza, profondità del sentire, di vivere i luoghi con lentezza e consapevolezza”.

Quindi Ipomea è anche un evento che parla di appartenenza?

“Esattamente. C’è un forte senso di appartenenza nei confronti di questa terra. La mostra è un modo per riaffermare il legame con la nostra cultura del gusto, l’arte, e i ritmi lenti tipici del Sud. In questo senso, Ipomea diventa espressione di un’identità mediterranea, un inno al paesaggio, ai sapori genuini, alla memoria delle piante e delle tradizioni che ci appartengono”.

Cosa troveranno i visitatori quest’anno?

“In mostra ci saranno frutti antichi, piante rare, inconsuete ed esotiche, insieme a ulivi, agrumi, conifere, lecci, corbezzoli, carrubi, rose, orchidee, e piante aromatiche che evocano mondi sensoriali. Non è solo una questione di botanica: è un’esperienza per tutti i sensi, una festa della vista, dell’olfatto, del tatto”.

E non manca neppure l’arte, vero?

“Esatto. Il Parco del Negombo è un giardino delle delizie che fonde natura e arte. Ospita opere di grandi artisti come Arnaldo Pomodoro, Lucio Del Pezzo, Laura Panno, Gianfranco Pardi, Giuseppe Maraniello… Ogni angolo del parco è un invito alla contemplazione, un’estensione del giardino come luogo d’anima”.

Un’ultima domanda: come definirebbe Ipomea del Negombo in poche parole?

“Direi che è un’esperienza. Non una moda, non marketing del verde, ma un atto d’amore per il territorio e per la cultura del giardino. È un modo per riscoprire le nostre radici attraverso il mondo delle piante e ritrovare un tempo più umano, che ci permetta di aspettare – come i fiori – stagione dopo stagione”.