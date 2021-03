Iovino: «Work in progress ma sarà un bel Forio»

Il giro di tamponi è appena terminato. Dalla saletta arriva l’annuncio che son tutti “negativi”. L’allenamento serale comincia come se fosse il primo giorno di scuola. I nuovi fanno conoscenza con quelli della vecchia guardia. Il play ex Monopoli Orsini, il giovane Guzzon (guardia), l’ala Callara (ex Cassino in B) ma soprattutto il trentenne gigante serbo Ljubisa Markovic si mettono subito a disposizione del coach Luigi Iovino che ritrova il play Fabio Di Napoli, oltre all’argentino Sergio Rupil. L’allenatore cerca subito di recuperare il tempo perduto facendo lavorare il gruppo sul nuovissimo parquet. A spiccare tuttavia sono decisamente i canestri della “Sport System”, quelli che si vedono in Serie A, per intenderci. Non c’è la vigilia tipica della partita perché la società è riuscita a far rinviare l’esordio interno con Miwa Energia Benevento (recupero il 30 marzo o il 3 aprile?) e dunque si lavora in funzione della prima ufficiale prevista sabato prossimo a Reggio Calabria. «E’ da quasi un anno che siamo fermi – attacca il confermato coach Iovino –. Purtroppo questa è una stagione anomala. Era stata una programmata un’annata con inizio a settembre, ci ritroviamo in una situazione completamente diversa. Siamo partiti in piena emergenza, in ritardo. E’ tutto alquanto anomalo e strano ma c’è grande voglia di ritornare in campo. La pallacanestro mancava. Da parte di tutti, soprattutto degli addetti ai lavori, c’era la voglia di rivedere il basket. Proveremo a dire la nostra anche in questa situazione».

Il Forio sta accelerando per recuperare il terreno nei confronti delle altre squadre del Girone A di C Gold. «C’è ancora il rammarico per come è terminata la scorsa stagione, quando a poche giornate dalla fine eravamo primi in classifica a +4 sulla seconda e avremmo meritato la Serie B – ricorda l’allenatore dei biancorossi –. Proveremo a centrare quest’anno la promozione anche se sarà difficile».

L’avversaria più “tosta” sembra il Benevento contro il quale si sarebbe dovuto giocare sabato pomeriggio al Casale. «Sicuramente il Miwa Energia è un’ottima squadra ma c’è anche l’Irpinia che punta alla promozione. Noi siamo work in progress ma il Forio è una squadra che può dire la sua. Manca forse un posto quattro, siamo comunque vigili sul mercato per quest’ultimo tassello da inserire per completare il roster. Siamo una squadra competitiva che non appena troverà continuità negli allenamenti, potrà dire la sua in campionato».

Qualche atleta è andato via, ci sono nuovi arrivi, giocatori che Iovino conosce bene. «Dobbiamo sostituire il quattro Salvatore Errico che per motivi di Covid ha preferito desistere dall’impegno. Smorra è andato al Benevento. Sono arrivati Markovic, un numero cinque per la categoria è super e l’ex Cassino (Serie B) Callara. Abbiamo giovani di prospettiva come Guzzon, giocatore con tanta voglia di crescere. Ha fatto basket negli Stati Uniti, vuole affermarsi anche in Italia».

Primo impegno stagionale sabato prossimo nella lontanissima Reggio Calabria. Una difficoltà logistica prima ancora che tecnica… «Una trasferta ostica ma cercheremo di farci trovare pronti».

Il Forio Basket ritorna a casa, su un campo bellissimo. Peccato che mancherà il pubblico… «Il grande rammarico è questo – chiosa Iovino – speriamo che quanto prima si giochi davanti al pubblico perché è anche giusto che una struttura così bella venga vissuta».

1a GIORNATA Gir. A: rinviate sia Forio Basket-Miwa Energia Benevento (recupero il 30 marzo o il 2 aprile) che Basket Club Irpinia-Vis Reggio Calabria (recupero il 2 aprile, rinvio causato dal distacco per morosità dell’energia elettrica al palazzetto “Del Mauro” di Avellino). Riposava New Basket Caserta.

2a GIORNATA Gir. A: Vis Reggio Calabria-Forio Basket (13/03); Miwa Energia Benevento-New Basket Caserta (14/03); riposa Basket C.Irpinia.

G.S.