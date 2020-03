iorestoacasa. Tanti i controlli sul territorio dell’isola di Ischia

Lasciare il proprio domicilio solo in casi di esigenze ben specifiche è la misura che, dalla sua entrata in vigore pochissimi giorni fa, ha inciso, forse più delle altre, sul nostro modo di vivere.

Restare in casa, proprio come recita lo slogan un po’ social coniato per l’occasione con tanto di hashtag, e limitare i contatti con gli altri, è, forse, l’unico modo davvero efficace per spezzare questa vigorosa catena del contagio che ha portato ad uno sviluppo esponenziale del virus Covid-19 in tantissime nazioni.

Una misura, questa del “io resto a casa” che coinvolge tutti gli abitanti e vede impegnati, in prima linea, anche le Forze dell’Ordine presenti, 24 ore su 24, in strada per garantire, anche, la corretta osservazione dei dispositivi emanati dal Governo e dalla Regione Campania.

Su tutto il territorio isolano, infatti, non passano inosservati i vari posti di blocco mobili realizzati da Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale che, con le dovute precauzioni, effettuano i controlli dovuti su chi pratica le nostre strade.

Tanti i controlli, fin dalle prime ore di entrata in vigore della misura, dei moduli di autocertificazione che chi lascia il proprio domicilio deve assolutamente produrre. I moduli, scaricabili online, riportano oltre ai dati anagrafici del soggetto, anche le motivazioni per l’uscita che, come sappiamo, devono rientrare nelle tre casistiche ormai ben nota a tutti: necessità lavorative, emergenze sanitarie o per altre necessità. Si deve comunque essere in grado di provare la motivazione dichiarata e la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.

Controlli a tappeto, quindi, non solo per le autocertificazioni, ma anche per gli esercizi commerciali. Ricordiamo che per provvedimento regionale sono chiusi anche i barbieri,parrucchieri, centri benessere, centri estetici, mercati e fiere. Bar e ristoranti potranno restare aperti dalle ore 6.00 alle 18.00, osservando sempre le regole sulla distanza di almeno un metro tra gli avventori e, dopo le ore 18.00 non potranno nemmeno effettuare il servizio di consegne a domicilio.

Un lavoro sinergico, quello delle Forze dell’Ordine, volto a garantire il rispetto delle regole e adeguati livelli di sicurezza per ognuno di noi.