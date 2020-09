iononlopasso – 10 regole per i giovani contro il COVID19

L’ASL dà il via una campagna di sensibilizzazione

#iononlopasso è la campagna di sensibilizzazione che l’ASL Napoli 2 Nord ha avviato per parlare ai ragazzi dell’importanza di adottare precauzioni quotidiane utili a limitare la trasmissione del COVID19. Il rischio estremamente elevato, infatti, è che gli abituali comportamenti dei giovani (condivisione di penne, matite a scuola, passaggio di smartphone, condivisione di bicchieri, etc.) possano diventare il veicolo di trasmissione del COVID19.

La campagna ha già visto l’adesione dell’attore Patrizio Rispo, protagonista di un posto al sole che ha inviato un videoappello, dell’artista Jorit che ha condiviso sul proprio profilo instagram il manifesto e del gruppo dei Foja che ha lanciato un messaggio ai propri fan.

Dice Antonio d’Amore Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord “I dati epidemiologici ci dicono che in estate il contagio ha interessato soprattutto i giovani. So che è innaturale per i giovani ridurre i contatti sociali, ma è importante che adottino alcune precauzioni per tutelare la propria salute e quella dei propri cari. Il COVID19 è un nemico subdolo che può rivelarsi letale per chi si trova in una condizione di salute fragile; dobbiamo insegnare ai nostri figli ad essere responsabili per tutelare la salute di chi è più debole. Ringrazio gli artisti che stanno aiutandoci a condividere questo messaggio sui propri canali social, ancora una volta ritengo che la battaglia contro il COVID19 potremo vincerla solo se riusciremo a fare squadra.”

La campagna #iononlopasso è stata condivisa in pochi giorni da oltre 4200 persone attraverso il canale Facebook dell’ASL Napoli 2 Nord, raggiungendo circa 420.000 persone. L’Azienda sta inviando a tutte le scuole del territorio il materiale informativo utile a coinvolgere gli studenti nella campagna. Inoltre, l’Associazione ALBA flegrea che raccoglie molti stabilimenti balneari del litorale di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare, affiggere i manifesti della campagna.

Qui il link all’appello di Patrizio Rispo https://www.youtube.com/watch?v=jz6yZkEcJqM

Qui il link all’appello dei Foja https://www.youtube.com/watch?v=-rCCmvYw87w