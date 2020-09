Io voto NO e DI SCALA | #4WD

Oggi si chiude la campagna elettorale per le regionali. Domenica e lunedì, ognuno di noi sarà chiamato ad esprimersi sulla qualità degli ultimi cinque anni di governo della Campania e, soprattutto, sulle prospettive del prossimo quinquennio.

Non tutti conoscono il mio dichiarato disappunto per il modo in cui la mia parte politica ha gestito questa campagna elettorale e, peggio ancora, l’individuazione delle candidature.

A tutt’oggi, limitandomi per un attimo alla nostra Isola, gli elettori “contro” De Luca e i suoi sistemi degni di un gulag sono stati letteralmente abbandonati a loro stessi, con un’inerzia senza precedenti in occasioni di competizioni così importanti e alimentando quel sentimento di sconfitta preventiva che non teme smentita sia nel sentore popolare sia -cosa ancor più grave- nell’atteggiamento quasi rinunciatario degli addetti ai lavori.

La scarsissima qualità delle candidature, poi, è tale da aumentare ancor di più lo sgomento del singolo cittadino-elettore, che per l’ennesima volta sarà privo di optare per una vera proposta politica o per l’apparente affidabilità di questo o quel candidato, lasciandosi dominare ancora dalle indicazioni del suo mentore politico di turno.

Ma poiché -ahimé- proprio non riesco a guardare altrove, ecco a Voi il mio invito al voto!

Per il referendum, la mia ics andrà sul NO.

Per le regionali, nell’ambito di Forza Italia, credo che MARIA GRAZIA DI SCALA meriti appieno la sua riconferma; ma soprattutto, penso senza timore di smentita che in questo momento ella rappresenti l’unica speranza di una voce colta, seria e qualificata che offra all’isola d’Ischia la possibilità di essere rappresentata degnamente, a prescindere dal menefreghismo incondizionato dimostrato da De Luca nei confronti delle sue continue segnalazioni di criticità.I tanti invasati dello “sceriffo” possono anche utilizzare il voto disgiunto (barrare De Luca e scrivere DI SCALA accanto al simbolo di Forza Italia): a cuscienza vosta!