…io vengo dopo Billone. Il remake

Dopo aver portato al fallimento il progetto Ischia Calcio firmato e contro firmato da Emanuele D’Abundo che gli ha scaricato addosso tutte le responsabilità del disastro dello scorso anno portando alla morte, di fatto, della società, Angelo Iervolino torna su una panchina ischitana. Un remake, diverso e molto più complicato che, in qualche modo, diventa la vera prova del nove per l’allenatore di Casamicciola.

Sembra che il nostro giovane Angelo Iervolino, il nostro Randy Orton della Marina, il nostro the Legend Killer che viene dal Mondo Sport, sia seduto sulla testeria del letto di Billone Monti come un avvoltoio e aspetti che cada, ma non è così. Questa volta, per il tecnico del “brand” e del “drone” sarà tutta salita.

Angelo non ha il meglio del calcio ischitano a disposizione, non ha la spinta del presidente D’Abundo ma di Amato (che, è evidente, è meno munifico) e viene messo alla prova difficile della salvezza. Che noi, ovviamente, auguriamo al Forio con tutto il cuore e tutto lo spirito da tifosi.

Il Real Forio deve cambiare completamente mentalità e lo deve fare in corsa. Iervolino è chiamato alla prova del nove con il calcio che conta e non più con il giocattolo preparato. Oggi c’è da ricostruire uno spogliatoio che, in gran parte, vive immerso nel billone-pensiero come adepti ubbidienti e che devono al mister esonerato il ritorno nel calcio che conta (vero Sogliuzzo?) e deve fare i conti con una classifica difficile da scalare. Ma sarà ancora più bello e sarà ancora più emozionante.