IO NON RISCHIO 2022: due giorni di sicurezza in piazza

Il 15 e 16 ottobre torna finalmente nelle piazze d’Italia Io non rischio, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile che nel corso degli ultimi anni, nonostante la pandemia, sia è radicata ed è divenuta un appuntamento fisso nel mese di ottobre. Io non rischio promuove la conoscenza, la consapevolezza e le buone pratiche di ‘autoprotezione’ dei cittadini, cioè i comportamenti corretti da mettere in atto in caso di situazioni critiche o calamità naturali, in particolare terremoto, maremoto o alluvione.

Saranno 41 le piazze campane coinvolte per l’edizione 2022, ben 3 quest’anno ad Ischia.

Ad animare i gazebo Ischitani, illustrare le buone pratiche, informare la popolazione sulle attività della Protezione Civile ci saranno le 3 Organizzazioni Di Volontariato operanti sul territorio isolano Forio CB Protezione Civile, Centro Italiano Protezione Civile – Isola d’ Ischia, AVI.Ischia

Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, ma ancora prima di questo è anche un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera, perché solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza è possibile dire, appunto: “Io non rischio”.

Io non rischio è anche lo slogan della campagna, il cappello sotto il quale ogni rischio naturale viene illustrato e raccontato ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzare l’impatto su persone e cose. E in questo caso il termine slogan, che in gaelico significa “grido di battaglia”, è particolarmente appropriato: è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.