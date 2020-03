Io e Belen |#4wd

In questi giorni di semi-reclusione domestica forzata, oltre alla regolare puntatina in ufficio, si cerca di ingannare il tempo dedicandosi a qualche attività per la casa, il giardino, gli animali. Così, in attesa di una risposta al quesito che ho posto alla Protezione Civile nazionale sulle passeggiate con i cani e sulla coltivazione di orti lontani dal luogo di residenza, c’è più tempo da dedicare a Oliver, il nostro bichon havanais che vive in casa con noi a mo’ di terzo figlio, ai setter inglesi Orso, Trump e Dries nel loro paddock (che tanto bramano di poter tornare nel bosco e per ora si accontentano di inusuali coccole quotidiane del loro padrone) e anche ai conigli. Tra questi ultimi c’è Belen, una fattrice ibrida che chiamai così per via del suo manto castano striato vagamente d’oro, che ha scaturito da tempo la mia piccola passione cunicola. Non a caso la chiamai come la nota show-girl, perché Belen (la mia Belen) è bella davvero! Ha comportamenti a dir poco umani, mi cerca quando passo fuori alle gabbie e, a differenza degli altri conigli, mi chiama. E io, un po’ tonto di certo ma non al punto in cui arrivò il mio amico Antonio De Girolamo (che per un periodo portò uno splendido coniglio fulvo al guinzaglio in giro per Ischia), mi fermo volentieri da lei per un affettuoso e vicendevole scambio di coccole che giunge fino al naso-naso e, talvolta, a una passeggiata insieme lungo il terreno antistante casa.

Belen non è più giovanissima. E per quanto sia ancora disponibile a tante altre gravidanze da almeno dieci piccoli ciascuna, tutti regolarmente allattati e cresciuti, ho cominciato già da un po’ a preservarla a mo’ di regina madre del nostro piccolo allevamento, proponendomi egoisticamente di non darle la libertà, un giorno, come molti usano fare lasciando i conigli anziani nel bosco, ma facendola invecchiare qui a casa con me, da autentica preferita, finché la natura non vorrà separarci.

Belen, la mia Belen, non è ricca e famosa. Ma è mia. E tanto basta!